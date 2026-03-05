Live TV

Autobuzele STB vor circula din nou pe liniile de tramvai, începând de sâmbătă. Anunțul Primăriei Capitalei

Data publicării:
autobuz pe lnia de tramvai
Foto: Facebook/ Primăria Municipiului București

Primăria Capitalei anunţă că va fi reluată circulaţia autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă.

Autobuzele vor merge, astfel, pe bandă unică, fără să stea în trafic, iar călătorii vor avea legături mai bune între mijloacele de transport în comun din aceeaşi staţie, informează PMB, joi, pe Facebook.

„Măsura de a muta autobuzele de pe calea de rulare a tramvaielor a fost luată la finalul lunii decembrie 2025, din motive de siguranţă. Am avut o iarnă geroasă, cu precipitaţii (polei, ninsori), iar autobuzele ar fi avut dificultăţi la frânare din cauza alunecării pe şine. Acum, vremea ne permite să revenim la normal", transmite primăria, citată de Agerpres.

Primăria menţionează că, de săptămâna aceasta, STB a reluat "în forţă" reparaţiile carosabilului de pe calea de rulare a tramvaielor. A început cu intersecţiile traversate de liniile de tramvai de pe: Bd. Liviu Rebreanu / Bd. 1 Decembrie 1918; Şos. Mihai Bravu / Bd. Ferdinand; Str. Tudor Vladimirescu / Bd. G. Coşbuc.

Lucrările vor continua atât în alte intersecţii, cât şi de-a lungul căilor de rulare, se mai arată în postare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

