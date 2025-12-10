Autostrada A2 închisă temporar pe o distanţă de 32 de kilometri, în urma descoperirii unor resturi de animale

Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost împrăştiate pe A2, sensul de mers către Constanţa. Circulaţia între kilometrii 160 şi 192 a fost închisă temporar. Cazul a fost preluat de poliţişti.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat, miercuri seară, că pompierii au fost sesizaţi că mai multe leşuri de ovine ar fi împrăştiate pe A2, sensul de mers către Constanţa, în zona kilometrilor 160 şi 180. La faţa locului s-a deplasat o autospeciaă de la Detaşamentul Cernavodă.

„La locul intervenţie au fost găsite resturi de animale în urma sacrificarii. Cazul rămâne în gestionarea poliţiei şi DRDP. A fost anunţat şi ANSVSA Constanţa. Cu ora 23.15 autostrada A2 între km 160 si 192 a fost inchisă temporar. Circulaţia a fost deviata pe DN3”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Cazul a fost preluat de IPJ Constanţa.

Editor : Sebastian Eduard