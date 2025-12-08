Recepţia finală a lotului de autostradă Sebeş-Turda, suspendată din cauza unor „vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării

Recepţia finală a autostrăzii A10, pe lotul Sebeş-Turda, a fost suspendată din cauza unor „vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării. Constructorul italian care a realizat lucrarea intervine din nou pentru remedierea problemelor.

„Antreprenorul Pizzarotti efectuează, în această perioadă, lucrări pe Lot 1 al autostrăzii A10, în zona Alba Iulia Nord, pentru remedierea unor deficienţe constatate în cadrul perioadei de garanţie”, informează, luni seară, ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, în zona dealului de la pârâul Iovului, unde de-a lungul timpului au existat mai multe alunecări de teren, atât în perioada de construcţie, cât şi după darea în circulaţie a autostrăzii, antreprenorul efectuează lucrări pentru remedierea deficienţelor. Jurnaliştii locali au solicitat un punct de vedere oficialilor Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj, care au transmis că lucrările din apropierea municipiului Alba Iulia se fac în perioada de garanţie a autostrăzii, din cauza unor „vicii”.

„Antreprenorul Pizzarotti derulează în prezent lucrări de remediere a deficienţelor constatate în cadrul perioadei de garanţie aferente obiectivului de investiţii Autostrada A10, Lot 1, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 845/2018. În baza art. 28 alin. (1) din actul normativ menţionat, procesul de recepţie finală a fost suspendat ca urmare a constatării unor vicii apărute în perioada de garanţie, care pot fi înlăturate de către Antreprenor”, au transmis oficialii DRDP Cluj, citaţi de Ziarul Unirea.

Potrivit instituţiei, recepţia finală va fi realizată în momentul în care vor fi întrunite toate condiţiile legale prevăzute de lege, iar comisia de recepţie va putea decide admiterea recepţiei finale numai dacă nu vor mai fi identificate vicii.

Editor : Liviu Cojan