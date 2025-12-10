Live TV

Avarie la o rețea de gaze din Sectorul 1 al Capitalei. Distrigaz a oprit furnizarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată

Instalație de gaze.
Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/ Octav Ganea

Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi aproape 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor va fi reluată în cursul serii de miercuri.

Distrigaz Sud Reţele informează, miercuri dimineaţă, că a sistat alimentarea cu gaze naturale, marţi, 9 decembrie, începând cu ora 22:03 pentru consumatorii de pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei, din cauza unui incident la un branşament din cadrul reţelei de distribuţie amplasate la intersecţia străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca, pentru a pune consumatorii în siguranţă.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 499 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei, Aviator Ştefan Protopopescu, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului, iar alimentarea cu gaze naturale a clienţilor afectaţi va fi reluată în cursul zilei de miercuri, în jurul orei 18:00, precizează Distrigaz Sud. 

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

