Palatul Dacia - România, din centrul vechi al Capitalei, viitoarea Pinacotecă a Bucureștiului, va fi consolidat și modernizat

Palatul Dacia-România Foto Facebook / PMB

Primarul general Ciprian Ciucu şi ministrul Dezvoltării Cseke Attila au semnat contractul de finanţare pentru consolidarea şi modernizarea Palatului Dacia-România, clădire care va găzdui colecţia Pinacotecii Bucureştiului.

„Cu fondurile obţinute vom consolida seismic şi vom modernizarea monumentul istoric de valoare naţională, emblema Bucureştiului”, a anunţat PMB.

Construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, acesta face parte din „Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani” şi a fost afectat de cutremurele secolului trecut.

„Peste trei ani aici vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului. Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din ţară şi străinătate. La finalul lunii ianuarie, am propus spre aprobare indicatorii tehnico-economici, devizele generale şi documentaţiile de avizare a lucrărilor. În prezent, suntem în procedura de achiziţie a lucrărilor. O vom începe în câteva săptămâni”, a anunţat edilul Capitalei pe Facebook.

Valoarea totală a lucrărilor va fi de 104,5 milioane de lei (fără TVA).

Editor : B.E.

