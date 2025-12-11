Live TV

Avertisment pentru utilizatorii TikTok din România: au fost sesizate tentative de phishing. Recomandări de securitate de la DNSC

Utilizatori din România ai platformei TikTok au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deţinătorii unui cont sau ai unei pagini, în realitate scopul hackerilor fiind acela de a prelua controlul asupra contului în sine, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). 

„Utilizatori din România ai platformei au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deţinătorii unui cont sau ai unei pagini. În realitate, formularul solicită date de logare, iar codul primit prin SMS reprezintă de fapt codul suplimentar de autentificare (2FA) folosit pentru logarea în cont.

Astfel, sub pretextul verificărilor, atacatorii au scopul de a prelua controlul asupra contului de TikTok. Conturile deturnate pot fi folosite ulterior pentru propagarea altor fraude, atacuri cibernetice sau chiar dezinformare", menţionează sursa citată într-o postare publicată, joi, pe pagina sa de Facebook.

Ca atare, experţii DNSC vin cu o serie de recomandări de securitate, precum:

  • nu transmiteţi niciodată date de logare sau coduri de autentificare prin mesaje, formulare, email, sau telefonic (echipele oficiale ale platformelor nu vă vor solicita aceste detalii niciodată);
  • fiţi vigilenţi şi analizaţi cu atenţie mesajele suspecte de la conturi sau persoane necunoscute;
  • raportaţi astfel de tentative de fraudă către DNSC, prin numărul de telefon 1911 sau prin PNRISC - Platforma Naţională pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică.

