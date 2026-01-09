Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură

Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția oamenilor că există risc de căzături din cauza gheţii, după ninsorile din ultimele zile și vremea rece, și îi îndeamnă să folosească încălțăminte potrivită, cu talpă aderentă.

„După o noapte extrem de rece în mare parte din ţară, atenţie la gheaţă! Un singur pas greşit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună... pe gheaţă contează aderenţa, nu stilul! Foloseşte încălţămintea de iarnă, branţuri antiderapante şi mergi cu grijă pentru a evita căzăturile”, arată o postare pe pagina de Facebook a IGSU.

Totodată, se face apel pentru îndepărtarea zăpezii sau gheţii din faţa imobilelor.

„Îndepărtarea zăpezii, gheţii şi ţurţurilor din faţa locuinţei sau firmei nu este doar o datorie civică, ci şi o obligaţie legală”, transmit autorităţile.

În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte, temperaturile au coborât în noaptea de joi spre vineri mult sub pragul îngheţului, ajungând la -15...-10 grade Celsius, potrivit meteorologilor citați de Agerpres.

