Avertismentul lui Siegfried Mureşan: „Rusia ştie că îşi joacă acum ultima carte în Rep. Moldova. Încearcă să detoneze aceste alegeri”

Data publicării:
muresan in parlamentul european

Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, a declarat, joi, că Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Republica Moldova, el arătând că ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie, va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul ei european şi încearcă să detoneze aceste alegeri.

„Alegerile din Republica Moldova sunt foarte importante, nu doar pentru cetăţenii Republicii Moldova, dar şi pentru noi, România, fiindcă e clar că o Moldovă în sfera de influenţă a Federaţiei Rusie ar fi o veste proastă pentru noi. Ruşii la frontiera noastră ar însemna că noi am fi mult mai nesiguri în România. De aceea este esenţial ca, după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, în Republica Moldova să continue o guvernare pro-europeană, care vrea să lucreze strâns cu România, care vrea să reformeze, să modernizeze Republica Moldova şi să o integreze în Uniunea Europeană. Federaţia Rusă vrea să piedice acest obiectiv, iar Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Republica Moldova. A încercat să ţină Republica Moldova pe loc în ultimii ani, a eşuat mereu”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureşan, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Mureşan a arătat că Maia Sandu a fost aleasă preşedinte a Republicii Moldova, învingându-l pe prorusul Igor Dodon, aflat preşedinte în funcţie la acel moment, a fost realeasă şi a reuşit să formeze o majoritate pro-europeană, după ultimele alegeri parlamentare, iar referendumul pentru integrarea europeană a reuşit şi cu majoritatea de voturi în ciuda unor încercări masive de interferenţă din partea Federaţiei Ruse, oamenii au ales integrarea europeană”, a subliniat Siegfried Mureşan.

El a menţionat că în ultimii ani, Uniunea Europeană deja a ajutat mult această ţară iar Republica Moldova a primit un pachet de ajutor economic de 1,9 miliarde de euro de la Uniunea Europeană la începutul acestui an, a primit statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, s-a luat decizia de începerea negocierilor şi Republica Moldova deja este inclusă în tot mai multe programe europene pentru a reduce, de exemplu, dependenţa de gasul rusesc.

„Ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie Republica Moldova va avea un guvern pro-european, atunci nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul european al Republicii Moldova şi încearcă să detoneze aceste alegeri”, a mai declarat Siegfried Mureşan. Potrivit europarlamentarului PNL, prezenţa liderilor europeni la Chişinău arată că „Republica Moldova nu este singură”.

„Uniunea Europeană înţelege cât este de importantă siguranţa şi stabilitatea Republicii Moldova pentru întreaga regiune, inclusiv pentru situaţia din Ucraina, căci cu un guvern pro-rus la Chişinău, Vladimir Putin ar putea produce pagube mult mai mari în Ucraina. Deci Uniunea Europeană înţelege în sfârşit cât este de importantă Republica Moldova acum şi doreşte să-şi manifeste sprijinul”, a spus acesta.

 

Editor : Sebastian Eduard

