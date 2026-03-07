Bărbatul care a amenințat cu moartea un medic de la „Marius Nasta” a fost reținut: indicii că ar fi vrut să-și pună în aplicare planul

Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti. Bărbatul a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări medicului, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.

„La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 18 Poliţie au reţinut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de ameninţare”, a transmis, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

Ancheta a fost demarată joi, în jurul orei 12:35, când poliţişti din cadrul Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere penală, de către o femeie, în vârstă de 49 de ani, medic în cadrul Institutului „Marius Nasta”. Femeia a reclamat că, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi fost ameninţată telefonic cu acte de violenţă, inclusiv cu moartea.

„Din verificările efectuate a reieşit faptul că apelul ar fi fost efectuat de către un bărbat care s-ar fi recomandat ca fiind fratele unei paciente, ce ar fi decedat anterior, ca urmare a unor afecţiuni de care suferea şi implicit, insuficienţă cardiacă. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate cu operativitate de către poliţişti, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de comiterea faptei”, a mai precizat Poliţia.

Potricit anchetatorilor, din cercetări au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi intenţionat să se deplaseze la unitatea medicală, pentru a pune în aplicare ameninţările proferate.

La data de 6 martie 2026, organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 18 Poliţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare.

Brbatul urmează să fie prezentat sâmbătă procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Editor : Ș.R.