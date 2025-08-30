Principalul suspect al crimei din Otopeni, județul Ilfov, care și-ar fi ucis fiul vitreg, a fost reţinut, sâmbătă, pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul este cercetat pentru omor calificat. Vineri, după 13 ore de negocieri, individul care s-a baricadat în apartamentul din Ilfov, a fost capturat. Forțele de ordine au coborât în rapel de pe clădire și au intrat pe geam în apartament. Urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional.

Bărbatul de 28 de ani, suspectat că și-a ucis fiul vitreg, a fost reținut, sâmbătă, pentru 24 de ore.

„La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competenţă exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov", a transmis, sâmbătă, IPJ Ilfov, scrie News.ro.

Sursa citată a precizat că sâmbătă bărbatul va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive.

Bărbatul și-ar fi ucis fiul vitreg în bătaie și ar fi amenințat-o pe concubina sa care voia să îl denunțe

Bărbatul este suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale.

Acesta s-a baricadat vineri într-un apartament din Otopeni, judeţul Ilfov, ulterior fiind imobilizat de poliţişti, după o intervenţie în forţă.

Decesul copilului a fost ținut ascuns

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

Mama copilului a alertat autoritățile abia după cinci zile după ce copilul ar fi fost ucis în bătaie. Surse din anchetă spun că aceasta, la rândul ei, ar fi fost amenințată de concubin pentru a nu-l denunța.

După ce legiștii au făcut autopsia, cauza decesului a fost clară: copilul a murit în urma loviturilor. Aceștia au alertat autoritățile.

Intervenție în forță a Poliției. Agenții au intrat pe geam după suspect

Vineri, suspectul s-a baricadat în apartament, iar timp de 13 ore, polițiștii au negociat cu acesta. Bărbatul amenințat că își va ucide și celălalt fiu, în vârstă de un an, însă după câteva ore l-a eliberat și l-a încredințat negociatorilor.

A fost o misiune extrem de dificilă pentru trupele speciale.

Autoritățile au decis să intre în forță în apartament. Doi polițiști au coborât în rapel de pe clădire și au intrat pe geam în apartamentul din Otopeni.

În aceeași secundă, alți luptători de la trupele speciale au spart ușa și au intrat în apartament. Suspectul a fost încătușat în câteva secunde.

Familia copilului ucis: Bărbatul îi bătea pe copil și pe mamă

Rudele copilului au povestit că tatăl vitreg, în vârstă de 28 de ani, l-ar mai fi agresat în trecut pe băiat. Potrivit acestora, el ar fi fost violent și cu partenera sa.

Mătușa copilului a declarat că suspectul a anunțat-o că fiul lui vitreg a murit în somn. Când a văzut raportul legiștilor și-a dat seama că băiatul a decedat în urma loviturilor. Acum, rudele celui mic vor dreptate.

Editor : Iulia Bălăianu