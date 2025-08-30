Live TV

Video Bărbatul care și-ar fi omorât în bătaie fiul vitreg de trei ani a fost reținut. Firul tragediei, decesul a fost ținut secret

Data publicării:
ID317174_INQUAM_Photos__
Bărbatul este cercetat pentru omor calificat. Sursa foto: INQUAM Photos
Din articol
Decesul copilului a fost ținut ascuns Intervenție în forță a Poliției. Agenții au intrat pe geam după suspect Familia copilului ucis: Bărbatul îi bătea pe copil și pe mamă

Principalul suspect al crimei din Otopeni, județul Ilfov, care și-ar fi ucis fiul vitreg, a fost reţinut, sâmbătă, pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul este cercetat pentru omor calificat. Vineri, după 13 ore de negocieri, individul care s-a baricadat în apartamentul din Ilfov, a fost capturat. Forțele de ordine au coborât în rapel de pe clădire și au intrat pe geam în apartament. Urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional.

Bărbatul de 28 de ani, suspectat că și-a ucis fiul vitreg, a fost reținut, sâmbătă, pentru 24 de ore.

„La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competenţă exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov", a transmis, sâmbătă, IPJ Ilfov, scrie News.ro.

Sursa citată a precizat că sâmbătă bărbatul va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive.

Bărbatul și-ar fi ucis fiul vitreg în bătaie și ar fi amenințat-o pe concubina sa care voia să îl denunțe

Bărbatul este suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale.

Acesta s-a baricadat vineri într-un apartament din Otopeni, judeţul Ilfov, ulterior fiind imobilizat de poliţişti, după o intervenţie în forţă.

Decesul copilului a fost ținut ascuns

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

Mama copilului a alertat autoritățile abia după cinci zile după ce copilul ar fi fost ucis în bătaie. Surse din anchetă spun că aceasta, la rândul ei, ar fi fost amenințată de concubin pentru a nu-l denunța.

După ce legiștii au făcut autopsia, cauza decesului a fost clară: copilul a murit în urma loviturilor. Aceștia au alertat autoritățile.

Intervenție în forță a Poliției. Agenții au intrat pe geam după suspect

Vineri, suspectul s-a baricadat în apartament, iar timp de 13 ore, polițiștii au negociat cu acesta. Bărbatul amenințat că își va ucide și celălalt fiu, în vârstă de un an, însă după câteva ore l-a eliberat și l-a încredințat negociatorilor.

A fost o misiune extrem de dificilă pentru trupele speciale.

Autoritățile au decis să intre în forță în apartament. Doi polițiști au coborât în rapel de pe clădire și au intrat pe geam în apartamentul din Otopeni.

În aceeași secundă, alți luptători de la trupele speciale au spart ușa și au intrat în apartament. Suspectul a fost încătușat în câteva secunde.

Familia copilului ucis: Bărbatul îi bătea pe copil și pe mamă

Rudele copilului au povestit că tatăl vitreg, în vârstă de 28 de ani, l-ar mai fi agresat în trecut pe băiat. Potrivit acestora, el ar fi fost violent și cu partenera sa.

Mătușa copilului a declarat că suspectul a anunțat-o că fiul lui vitreg a murit în somn. Când a văzut raportul legiștilor și-a dat seama că băiatul a decedat în urma loviturilor. Acum, rudele celui mic vor dreptate.

Editor : Iulia Bălăianu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvern
1
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
2
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
3
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
4
Procurorii cer CSM să dea aviz negativ și sesizarea CCR cu privire la proiectul de lege...
alexandru Rogobete face declaratii
5
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
Digi Sport
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CRATER_AMARA_URMARI_GAZ_12_INQUAM_Photos
Localnicii din Amara se pot întoarce în locuințe. Raed Arafat: Se vor...
fulger furtuna
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au...
Atac rusesc la Zaporojie.
Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Cel puțin o...
sedinta de plen reunit la parlament
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de reforme și...
Ultimele știri
Președintele palestinian a fost împiedicat de SUA să participe la reuniunea ONU. Franța pregătește recunoașterea Palestinei
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un Amstaff pe stradă în Galați. Proprietarul, amendat și cercetat penal
Incendiu de vegetație în Hunedoara. 60 de hectare au fost afectate, iar focul a ajuns aproape de o mănăstire
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mașină Poliția Română
Crimă lângă Cluj: Un bărbat i-a tăiat gâtul soției. Suspectul, găsit mort în lacul Tarnița
otopeni
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat de mascați
Donald Trump
Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski
pompieri 112
Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. Traficul pe Centura Capitalei a fost oprit
Lisbon, Portugal. 12 June 2025. Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa attends and delivers remarks at the official ceremony celebrating 40 years since Portugal signed the EEC Accession Treaty, at the Jeronimos Monastery in Lisbon. Credit: Ricardo R
Președintele Portugaliei îl consideră pe Trump „un atu al Rusiei” în negocierile privind Ucraina. „A adus beneficii strategice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin...
Adevărul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost...
Playtech
ANM, avertizare de vreme severă: furtuni violente în mai multe județe. Harta zonelor unde lovește vremea rea
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui...
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
De ce tragem cu tunul la petreceri și cu ochiul la „Insula Iubirii”. Sindromul „numărul 1” care ne urmărește...
Newsweek
Cum poți primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere
Digi FM
Un bărbat a murit într-o vacanță all-inclusive, după ce a mâncat pui insuficient gătit. Soția lui e distrusă...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Austin Butler a trăit opt luni cu un ciob în picior, de care n-a știut: "Am crezut că e o problemă a nervului...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie