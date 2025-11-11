Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea sub sigla proprie. O clientă a ajuns la spital

O femeie de 42 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile după ce ar fi achiziţionat din farmacii creme cu clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-a vândut sub sigla proprie, fără a avea acest drept, iar una dintre cliente a ajuns în stare gravă la spital, intoxicată cu mercur, potrivit informaţiilor transmise marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

În cursul lunii octombrie, cei de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa au informat Poliţia că o femeie care ar fi achiziţionat o astfel de cremă a suferit o intoxicaţie cu mercur.

Purtătorul de cuvânt al SCJU, Camelia Strungari, a confirmat, marţi, că pacienta, în vârstă de 40 de ani, a ajuns la spital cu alergii la nivelul feţei şi semne de insuficienţă hepatică, fiind în prezent internată într-o clinică din Bucureşti.

„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a fost internată în luna octombrie o pacientă în vârstă de 40 de ani, care a prezentat semne de alergie la nivelul feţei şi manifestări de insuficienţă hepatică. În acest caz s-a ridicat suspiciunea unei intoxicaţii cu mercur, care a fost confirmată în urma analizelor medicale. Pacienta a primit tratament şi îngrijiri de specialitate şi ulterior a fost transferată în stare ameliorată la Secţia de toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti”, a precizat Strungari.

La data de 9 noiembrie, poliţiştii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au pus în executare cinci mandate de percheziţie la sediul unor persoane juridice şi domiciliile unor persoane, în cauză fiind deschis dosar penal pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanţe toxice şi vătămare corporală.

„În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor recipiente cu o substanţă de culoare albă care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală (substanţă toxică), recipienţi cu diferite uleiuri, documente contabile şi înscrisuri cu valoare probatorie şi telefoane mobile. Din investigaţii a reieşit faptul că, în cursul anului 2024, o femeie de 42 de ani ar fi achiziţionat de la mai multe farmacii creme care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-ar fi ambalat şi comercializat sub sigla proprie fără a avea drept să desfăşoare operaţiuni cu aceste produse farmaceutice”, a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.

La data de 10 noiembrie, procurorul de caz a dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a femeii de 42 de ani.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, pentru documentarea cauzei sub toate aspectele.

