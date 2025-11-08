Live TV

Un bărbat din Cluj a fost prins de polițiști încercând să vândă aproape 7 kg de mercur pentru 7.000 de euro

Data publicării:
mercur in sticle de plastic
Foto: Poliția Română

Un bărbat din judeţul Cluj a fost prins, duminică, în timp ce mergea să vândă 6,8 kilograme de mercur. El cerea 7.000 de euro pentru substanţa care este interzisă la comercializare. Poliţiştii au deschis dosar penal, acuzându-l de trafic de substanţe toxice. 

„În data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 10:00, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, în baza unor informaţii de interes operativ, au depistat, în localitatea Mihai Viteazu, un bărbat de 56 de ani, din comuna Mihai Viteazu, în timp ce deţinea şi transporta cu autoturismul cantitatea de aproximativ 6,8 kilograme de mercur”, transmit oficialii Poliţiei judeţene Cluj, conform News.ro. 

Primele date din anchetă arată că bărbatul intenţiona să comercializeze mercurul pentru suma de aproximativ 7.000 de euro. 

Tranzacţia a fost oprită de intervenţia Poliţiei. 

Cantitatea de mercur a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Pe numele clujeanului poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de produse sau substanţe toxice. 

Editor : A.C.

