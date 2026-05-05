Mircea Abrudean: „Cine dărâmă Guvernul să vină cu soluții, nu cu haos. Responsabilitatea aparține celor care au votat moțiunea”

Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului / Foto: Profimedia Images

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, după succesul moţiunii de cenzură PSD-AUR, că cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluţii, nu cu haos, iar responsabilitatea pentru consecinţele economice şi sociale aparţine integral celor care au votat această moţiune.

„Căderea Guvernului este rezultatul unei alianţe toxice care pune în pericol stabilitatea economică. Din păcate, românii plătesc deja costul acestei iresponsabilităţi: cursul euro a depăşit praguri istorice, iar instabilitatea se vede direct în rate, preţuri şi economii. (...) Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluţii, nu cu haos. Responsabilitatea pentru consecinţele economice şi sociale aparţine integral celor care au votat această moţiune”, a scris Abrudean într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.

”PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, susţine Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

Constantin Toma, după căderea Guvernului: „Grindeanu ar trebui să fie premier". Ce spune despre alianța cu AUR și viitorul lui Bolojan

