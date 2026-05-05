Mircea Abrudean, după decizia PNL de a intra în opoziție: „Nu vom gira decizii iresponsabile”

Președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat că PNL ca continua să susțină, din opoziție, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programe precum SAFE, aderarea României la OCDE și menținerea echilibrelor bugetare, El a subliniat că liberalii „nu vor gira decizii iresponsabile și nu vor participa la jocuri politice care pun în pericol stabilitatea țării”.

PNL, de astăzi în opoziție. Cine a dat jos Guvernul Bolojan să își asume și soluția!”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook, subliniind poziția fermă a liberalilor.

„În actualul context politic, Partidul Naţional Liberal își asumă clar rolul de opoziție activă, responsabilă și constructivă. Nu vom gira decizii iresponsabile și nu vom participa la jocuri politice care pun în pericol stabilitatea țării”, a declarat Abrudean.

El a susținut că votul din Parlament a fost rezultatul unei noi majorități formate în jurul PSD și AUR.

Citește și: Mircea Abrudean: „Cine dărâmă Guvernul să vină cu soluții, nu cu haos. Responsabilitatea aparține celor care au votat moțiunea”

„Votul recent din Parlament, prin care PSD și AUR au creat o nouă majoritate pentru a dărâma Guvernul, confirmă un lucru evident: criza politică actuală este rezultatul acțiunilor celor care au abandonat angajamentele asumate”, a mai spus liberalul.

Președintele Senatului a precizat că PNL va continua să susțină, din opoziție, o serie de obiective considerate esențiale pentru România.

„Din opoziție, vom continua să susținem: finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programe strategice precum SAFE, aderarea României la OECD și menținerea echilibrelor bugetare”, a afirmat el.

„Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate”, a conchis Mircea Abrudean.

