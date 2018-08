BUSINESS CLUB. Bătaia e ruptă din... buget. Cât ne costă Ministerul de Interne?

În spaţiul public a apărut o întrebare - cât au costat gazele dispersate în mulţime în data de 10 august? Nu am primit răspuns o astfel de întrebare. Dar în continuarea ei am putea să ne întrebăm cât ne costă forţele de ordine care ar trebui să apere cetăţenii, cât ne costă pe noi toţi întreţinerea unui sistem care s-a dovedit a fi opresiv într-o parte a sa?

Din ce cauză şi cine a ordonat sperăm să aflăm cât mai repede din anchetele procurorilor.

Ca număr de angajaţi raportat la cheltuielile angajate, trecut totul prin filtrul pregătirii necesare pentru a ajunge parte a sistemului şi în acelaşi timp a responsabilităţii, cei din Ministerul de Interne stau cel mai bine din sistemul public.

Dacă am duce totul la beneficiul personal, probabil că cei din Ministerul Public, din Justiţie stau mai bine. Dar cu acele raportări de care vorbeam, angajaţii de la Interne stau cel mai bine. Cheltuielile de personal ale acestui minister se ridică în acest an la 9,4 miliarde de lei. Asta, după ultima rectificare, când s-a mai dat o sută de milioane, că nu ajungeau cei alocaţi la început de an. Şi să nu excludem suplimente la o a doua rectificare. Reprezintă mai mult de zece la sută din cheltuielile de personal ale statului. Sunt undeva la 130 de mii de angajaţi. Ultimele date oferite anunţă că la finalul anului trecut erau 127 de mii, dar se tot fac angajări.

E un personal total...ghiveci. Cuprinde pompieri - douăzeci şi ceva de mii, cuprinde SMURD-ul sau angajaţii de la Evidenţa populaţiei. Dar marea majoritate este a poliţiştilor şi a jandarmilor. Poliţişti cu tot cu cei de la frontieră ar fi vreo 68 de mii, dar schema de personal ar fi mai mare, cu multe posturi neocupate. Numărul jandarmilor a fost destul de mişcător. Au fost la un moment dat vreo 28 de mii, a scăzut spre 22 de mii, se tot fac angajari, a urcat şi tot ce se poate să fi revenit la vechile valori şi să se ducă peste.

Ministerul de Interne reclamă un deficit de personal de vreo 23 de mii de persoane, dar dacă am pune şi poliţia locală, chipurile şi asta e o forţă de ordine, am ieşi cu mulţi oameni în forţele de siguranţă raportat la suta de mii de locuitori.

Sunt plătite două miliarde de euro pe an ca cetăţenii să fie în sigurnaţă, nu să fie bătuţi.

Laurenţiu Cazacu, coordonatorul din Piaţă al jandarmilor, a explicat la un post de televiziune cum s-a întâmplat cu turiştii israelieni - aveau ei informaţii că cei violenţi ar fugi din vecinătatea pieţei folosind taxiuri. Şi atunci au scos nişte oameni dintr-un taxi şi i-au bătut. O astfel de explicaţie îi descalifică din start - s-a trecut direct la bătaie. Fără legitimare, fără nimic... bastoane la nimereală. Huligani în uniformă. Bine plătiţi. Pentru că asta e ideea. E o meserie bine plătită.

Un jandarm simplu pleacă cu venitul net de pe la 1.700 de lei. Dar din aia mai de la ţară, aşa. Şi se adaugă sporurile. Care duc venitul... hăt! Pentru unii e foarte bine... Pentru că nu generalizăm, dar după ce comportamente am avut în Piaţă, să fim serioşi, care ar fi fost alternativa?... Angajati la firmă de pază pe salariul minim şi bonuri de masă. Sau ar putea să căştige mai bine ca rakeţi, după violenţa de care au dat dovadă în Piaţa Victoriei şi pe străzile adiacente.

La Jandarmerie se cîştigă bine... Un ofiţer cu vechime poate ajunge la un 6.500-6.700, iar genul de tipi ca cei în civil din Piaţă, de la coordonare, se aşază bine la 10 mii de lei în mână. E lucrativ să fii purtător de pulan. Salariu de bază şi sporuri. Şi bătrâneţe asigurată.

În bugetul MAI mai avem o asistenţă socială dusă în vecinătatea a 4 miliarde de lei. Acolo avem pensiile. Alea speciale. Recompensa pentru munca de o viaţă, cică. E acel sistem care permite ca un tablagiu, cum se spunea pe vremuri, să iasă la pensie, anticipat, cu 3.500-4.000 de lei pe lună, deşi contribuţia lui efectivă la fondul de asistenţă socială i-ar da dreptul poate la o treime.

E bine să fii angajat al statului în stilul ăsta. Dar ceea ce trebuie să înteleagă acele capete de sub căşti este că sunt plătiţi din banii adunaţi de la oameni ca cei care au protestat. De genul ălora din multinaţionale, blamaţi de politicienii puterii. Ăia au salarii mari şi contribuie la buget cu bani mulţi. Poate că banii adunați sunt administrați de mai mari ai zilei, dar ăia se mai și schimbă...

(comentariu Business Club)

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Etichete:

,

,

,

,

,