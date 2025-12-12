Live TV

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea de revocare

Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.

Potrivit deciziei instanței, judecătorul a constatat „legalitatea și temeinicia” măsurii controlului judiciar dispuse inițial de procurori pe 26 februarie 2025 și a hotărât menținerea acesteia pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, până la o nouă verificare.

Totodată, cererea formulată de Călin Georgescu privind revocarea măsurii preventive a fost respinsă ca neîntemeiată.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Aceeași instanță, prin judecătorul Alexandru Bărbulescu, a dispus în urmă cu trei zile începerea judecării pe fond a dosarului.

Care sunt acuzațiile aduse de procurori

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General.

Acesta este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de infracțiuni de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale.

Conform rechizitoriului, faptele ar fi fost comise pe o perioadă de aproape cinci ani, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025.

Procurorii susțin că, în mai multe rânduri, inclusiv în interviuri, declarații publice și postări în mediul online, Georgescu ar fi promovat idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Anchetatorii au transmis că fostul candidat ar fi manifestat „consecvență ideologică pro-legionară” și ar fi avut legături cu promotori ai ideologiei neolegionare.

Scopul ar fi fost, potrivit acestora, schimbarea percepției publice asupra Mișcării Legionare, printr-o tentativă de „normalizare și revitalizare” a acestei ideologii și a figurilor istorice asociate.

În acest context, Călin Georgescu ar fi făcut afirmații cu caracter elogios sau laudativ la adresa unor personaje precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

Procesul va continua la Judecătoria Sectorului 1, unde instanța va analiza pe fond acuzațiile formulate de Parchetul General.

