Live TV

Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România

Data actualizării: Data publicării:
Călin Georgescu
Călin Georgescu. Inquam Photos / George Călin

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a postat vineri pe rețelele sociale un mesaj ca reacție la scandalul din justiția română, iscat în urma investigației Recorder. Georgescu afirmă că justiția trebuie „refăcută din temelii”.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii - în special acea parte care a anulat alegerile!”, a scris Călin Georgescu vineri, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția lui vine după conferința de presă de joi, de la Curtea de Apel București, care a provocat un adevărat cutremur prin declarația judecătoarei Raluca Moroșanu, care a susținut dezvăluirile Recorder, dar și prin acuzațiile președintei instanței, Liana Arsenie, care a acuzat o judecătoare din materialul Recorder că a încasat ilegal bani de chirie, deși avea un apartament, și că și-ar fi lovit un coleg judecător.

Conferința de presă, o premieră pentru Curtea de Apel București, a fost susținută de președinta curții, Liana Nicoleta Arsenie, dar au participat și membrii Colegiului de conducere al CAB, care au flancat-o pe Arsenie, dar nu au vorbit pe parcursul conferinței. 

Atmosfera a fost una tensionată, existând mai multe momente în care președinta CAB a ridicat tonul la jurnaliștii prezenți în sală. Președinta CAB a încheiat conferința de presă abrupt, deși mai existau jurnaliști în sală care voiau să pună întrebări. 

„Am transmis informația pe care am vrut s-o transmitem către media”, a spus Liana Arsenie și a părăsit sala. 

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
3
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează disfuncționalități sau abuzuri
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp”
justitie, ciocanel
„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Beșu și Moroșanu după conferința de presă a CAB
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie
De ce au fost schimbați judecătorii în dosarul lui Vanghelie. Explicațiile președintei Curții de Apel
alexandru muraru
Invazia „imigranților digitali”: cum transformă algoritmii și conturile-fantomă democrația românească într-o formă fără fond
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Radioactive,Material,,Sign,And,Board,Vector
România este implicată în producerea unei „bombe murdare” de către...
inflatie-1536x768
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie
Ultimele știri
MAE a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să călătorească la granița dintre Thailanda și Cambodgia
Avertismentul generalului american Ben Hodges: Rusia va ataca NATO dacă europenii acceptă planul de pace Trump-Putin
Panică la bordul unui zbor Boston-Hong Kong: un pasager a încercat să deschidă ușa avionului în zbor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Fanatik.ro
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Cehii, în continuare blocați în Craiova! Ce se întâmplă cu delegația Spartei Praga după meciul cu U Craiova...
aeroportul craiova
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul...
Playtech
Cutremur puternic în România! Unde s-a simţit seismul de mai dreveme
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Sam Asghari o respectă pe Britney Spears chiar și după divorț: „E cel mai important lucru pentru mine”...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție