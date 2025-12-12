Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a postat vineri pe rețelele sociale un mesaj ca reacție la scandalul din justiția română, iscat în urma investigației Recorder. Georgescu afirmă că justiția trebuie „refăcută din temelii”.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii - în special acea parte care a anulat alegerile!”, a scris Călin Georgescu vineri, într-un mesaj pe Facebook.

Reacția lui vine după conferința de presă de joi, de la Curtea de Apel București, care a provocat un adevărat cutremur prin declarația judecătoarei Raluca Moroșanu, care a susținut dezvăluirile Recorder, dar și prin acuzațiile președintei instanței, Liana Arsenie, care a acuzat o judecătoare din materialul Recorder că a încasat ilegal bani de chirie, deși avea un apartament, și că și-ar fi lovit un coleg judecător.

Conferința de presă, o premieră pentru Curtea de Apel București, a fost susținută de președinta curții, Liana Nicoleta Arsenie, dar au participat și membrii Colegiului de conducere al CAB, care au flancat-o pe Arsenie, dar nu au vorbit pe parcursul conferinței.

Atmosfera a fost una tensionată, existând mai multe momente în care președinta CAB a ridicat tonul la jurnaliștii prezenți în sală. Președinta CAB a încheiat conferința de presă abrupt, deși mai existau jurnaliști în sală care voiau să pună întrebări.

„Am transmis informația pe care am vrut s-o transmitem către media”, a spus Liana Arsenie și a părăsit sala.

Editor : B.P.