Live TV

Când primesc pensionarii cu venituri mici a doua tranșă din ajutorul financiar de la stat. Florin Manole: „Avem acești bani în buget”

Data actualizării: Data publicării:
bani-lei
Coaliția a stabilit în februarie că ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici va fi de 800 lei. Foto: Profimedia

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți, 30 septembrie, că 2.750.000 de pensionari cu venituri mici vor primi în luna decembrie a doua tranșă din ajutorul financiar de la stat. 

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. 

Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Știm că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită.”, a transmis Florin Manole, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Coaliția a stabilit în februarie că ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici va fi de 800 lei. Sprijinul a fost anunțat după ce Guvernul a blocat, prin ordonanța-trenuleț, indexarea tuturor pensiilor, pentru care ar fi fost nevoie de 20 de miliarde de lei anul acesta.

Amintim că Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie, în valoare totală de 16,7 milioane de lei.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
5
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Casa Albă
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor...
Eugen Rădulescu
Oficial BNR: Instituțiile sunt pline de pile politice. Au fost...
Ultimele știri
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front
Oficiali bulgari reținuți după ce au luat mită de la echipa lui Robbie Williams. Ca să ceară șpaga, au folosit Google Translate
Achiziţionarea biletelor CFR Călători cu rezervare de loc va fi întreruptă temporar miercuri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan
pensionar la bancomat
Ministrul Muncii vrea să crească numărul pensiilor virate prin bancă. Reacția bătrânilor de la sate: „Nu e bună pe card”
tichete sociale
Tichete de 250 și 500 lei pentru românii vulnerabili. Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România”
manole
Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de o viteză mai mare”
pensie batran bani
Cât este pensia medie în România și cine câștigă cel mai mult. Sunt peste 4,6 milioane de pensionari în țară
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Julia Roberts dezvăluie sursa de bucurie constantă din viața ei: „Nu se schimbă niciodată”. Colegii din...
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...