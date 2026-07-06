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Exclusiv Cât a investit România în apărare în 2025. Oana Țoiu, cu o zi înainte de summitul NATO: Bucureștiul vine cu un bilanț bun

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Oana Țoiu.
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Cu doar o zi înainte de debutul summitului NATO de la Ankara, ministra interimară de Externe Oana Ţoiu a declarat luni, la Digi24, că România se va prezenta la reuniune cu un bilanț favorabil în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. Șefa diplomației române a explicat că, în 2025, au fost realizate investiții directe în apărare de 2,2% și aproape 1% investiții conexe apărării. „Alocarea bugetară pentru 2026 este conformă cu angajamentele luate de România, inclusiv în ceea ce privește infrastructura cu scop dual”, a mai spus aceasta.

Oana Țoiu a afirmat că mandatul României vizează consolidarea capacității de descurajare și de apărare pe flancul estic și la Marea Neagră.

„Mandatul României, așa cum a fost stabilit în ultima ședință CSAT, privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. Este un moment în care toate țările aliate urmăresc parcursul îndeplinirii angajamentelor de la summitul de la Haga, în special în ceea ce privește investiția în propria apărare.

Din această perspectivă, România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care, de asemenea, fac parte din angajamentul comun de a ajunge, în total, pe parcursul anilor, la 5%. Alocarea bugetară pentru 2026 este conformă cu angajamentele luate de România, inclusiv în ceea ce privește infrastructura cu scop dual. 

Săptămâna trecută am semnat un nou contract prin SAFE pentru încă un tronson al A8. Atât pentru România, cât și pentru celelalte țări aliate este important în relație cu proprii noștri cetățeni să putem să arătăm cum angajamentele de investiții suplimentare în apărare au și un efect imediat în economie”.

Referitor la avertismentul SUA potrivit căruia Rusia plănuiește o „provocare” armată împotriva Poloniei pentru a testa hotărârea NATO, șefa diplomației române a explicat: „Există o îngrijorare colectivă încă de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, că asta o să genereze riscuri suplimentare de securitate în regiune. De altfel, România și Polonia au fost chiar și în 2014 între țările care au adus în atenția NATO faptul că inclusiv războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei în peninsula Crimeea va fi un element care va genera riscuri ulterioare și este nevoie de o reacție coordonată, defensivă, care să crească presiune, inclusiv la nivelul sancțiunilor. Însă în ceea ce privește pasul următor, ce este foarte important pentru noi pentru a asigura securitatea în regiune, aici vorbim de un sprijin în continuare, care va fi reconfirmat de aliați pentru a sprijini Ucraina, pentru a ajunge la o pace sustenabilă în regiune. Convorbirile telefonice care au avut loc între președintele Statele Unite ale Americii și președinții Ucrainei și ai Rusiei sunt o bază de discuții pentru etapa viitoare”.

Oana Țoiu a subliniat faptul că România are o „agendă clară” pentru reuniunea de la Ankara: „Președintele exprimat-o transparent și în spațiul public, face parte și din contactele noastre bilaterale, din discuțiile pe care le avem atât cu SACEUR, cât și cu secretarul general Mark Rutte. Nevoia de a crește capabilitățile prezente pe teritoriul României. De curând a fost integrat în sistemul de apărare antiaeriană și radarul Merops din Statele Unite ale Americii. Noi avem în dreptul nostru deja o infrastructură care poate fi extinsă inclusiv la Baza militară Kogălniceanu. În ceea ce privește securitatea maritimă, chiar pe parcursul lunii iunie a avut loc un exercițiu EP MCM Dive este denumirea tehnică, de altfel, am discutat despre asta și cu Anita Anand, ministra de externe a Canadei, astăzi, în vizită în România, pentru că și Canada contribuie cu o echipă de ofițeri militari.

În ceea ce privește partea de formare, au avut scafandri în exercițiu MCM Dive, inclusiv cu scopul de a crește capacitatea de deminare, dar și răspunsul coordonat aliat în ceea ce privește riscul pus de dronele maritime”.

Întrebată dacă va avea loc o întrevedere între Nicușor Dan și președintele american Donald Trump, Țoiu a spus: „Există în Ankara în formatul de discuție a liderilor și șansa unor discuții informale la momentul întâlnirii tuturor liderilor. În ceea ce privește întâlnirile bilaterale, în acest moment sigur vorbim de un focus între Statele Unite ale Americii și Turcia, dat fiind statutul de gazdă al Turciei pentru summit. Vom avea aceste discuții și la întâlnirea miniștrilor de externe care are loc mâine seară și la întâlnirea miniștrilor de apărare care se întâmplă în paralel.

Așa cum știți, declarațiile despre întâlnirile bilaterale ale președintelui le face Administrația Prezidențială în momentul în care consideră oportun. Însă, repet, la nivelul întâlnirilor bilaterale, focusul în summit sigur că este între Statele Unite ale Americii și Turcia, ca țară gazdă, însă summitul în sine permite aceste discuții în cadrul cinelor de lucru și în cadrul discuțiilor între lideri”.

Citește și:

Ţoiu: România are nevoie de investiţii suplimentare pentru protejarea Flancului estic. Subiectul, pe agenda summitului NATO

Anita Anand, ministrul de Externe canadian, întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu șefa diplomației, Oana Țoiu

Editor : A.M.G.

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