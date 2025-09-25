Live TV

Video&Foto Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși sunt așteptați la sfințirea edificiului

Data publicării:
imagini cu interiorul catedralei nationale
Foto: Facebook / Catedrala Națională

După 15 ani de așteptare, a mai rămas doar o lună până la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului. Până atunci, pe pagina de Facebook a Catedralei Naționale au fost postate primele imagini din interior.

Vedeți în spatele nostru Catedrala Mântuirii Neamului, însă o vedem, doar pe exterior. Au fost postate fotografii în premieră cu interiorul catedralei, pentru a vedea credincioșii și toți cei care așteaptă dezvăluirea până pe data de 26 octombrie, când va fi inaugurarea oficială, relatează Andreea Crăciunescu, jurnalistă Digi24.

Din fotografii se vede că mai sunt amplasate câteva schele de-a lungul pereților, pentru că se lucrează la ultimele coloane, la icoane și la o porțiune din podea. Însă până la ziua inaugurării ar urma să fie gata toate aceste lucrări, pentru că sunt așteptați sute de mii de credincioși și reprezentanți ai bisericii. Aceasta este estimarea pentru ziua de 26 octombrie. Până atunci, tot din fotografii vedem și vitraliile impresionante, sunt peste 100. Vedem icoanele. De altfel, sunt înfățișați 300 de sfinți, poleiți cu aur și candelabrele - piesele centrale din această catedrală.

Cel mai mare are peste 6 metri înălțime, sunt cinci la număr. Însă vedem care este piesa de rezistență, pentru că știm, vorbim despre un clopot de 25 de tone care are pe el chipul Patriarhului Daniel. Acesta este punctul principal așteptat de oamenii care doresc să îl vadă. De asemenea, este o cruce de 7 metri înălțime și 7 tone greutate.

Două săptămâni a durat să fie montată și s-a lucrat cu o macara specială. Dacă ne uităm la aceste dimensiuni impresionante ale elementelor, să ne uităm și la clădirea în sine, pentru că se vede și cu ochiul liber că este mai înaltă decât Palatul Parlamentului, mai exact cu 36 de metri.

În ultimii 10 ani au fost investiți în clădire peste 270 de milioane de euro.

Editor : Liviu Cojan

