Cazul Caracal. Reacția lui Fifor la dezvăluirile că un șef de poliție încerca să obțină date de la interlopi, oferind date din dosar

Mihai Fifor, ministrul interimar de Interne, a fost întrebat de jurnaliștii Digi24 cum comentează dezvăluirile că fostul șef interimar al IPJ Olt încerca să obțină informații de la interlopi în cazul dispariției Alexandrei Măceșanu, oferind date din dosar. Aceasta, în condițiile în care de la conducerea ministerului nu a venit nicio reacție, la mai bine de 48 de ore de la dezvăluirile jurnaliștilor de la Libertatea.

Contactat de Digi24 pe acest subiect, Mihai Fifor a răspuns scurt: „Cazul Caracal e la DIICOT, nu la MAI”.

Polițiștii care au căutat-o pe Alexandra Măceșanu, declarată acum victima unui omor calificat, au cerut mandate de percheziție plecând de la informații furnizate de un patron de firmă de pază. Acesta i-a trimis în casele locotenenților liderului unei grupări locale proaspăt intrate în colimatorul procurorilor pentru cămătărie și șantaj. În dosarul pe care procurorii din Olt l-au deschis pe numele celui din urmă, martorii audiați vorbesc despre legăturile acestuia cu șefii, demiși acum, ai Poliției Caracal.

Nicolae Alexe, șef interimar al IPJ Olt, între timp demis, spune că informațiile pe care le-a dat mai departe „erau deja publice”.

„Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat Alexe pentru B1.ro.

Pe de altă parte, în raportul MAI privind felul în care s-a acționat în acest caz se arată că Alexe a aflat despre apelurile Alexandrei la 112 puțin după ora 11.00, dar și-a mințit superiorii că a aflat mult mai târziu despre caz. El participa la bilanțurile poliției din localități din județ, când a fost informat despre situație. Nu și-a schimbat însă programul.

Abia la ora 20.00 a constituit punctul de comandă pentru dispariția de minori, la aproape șapte ore după apelurile Alexandrei la 112, potrivit raportului.