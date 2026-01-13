Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării: A afirma că „militarii se pensionează la 48 de ani” e o minciună propagandistică

Deputatul PSD Mihai Fifor a susținut marți, 13 ianuarie, că „ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii «se pensionează la 48 de ani» nu este o confuzie inocentă şi nici o eroare de interpretare”, ci o „manevră abjectă de manipulare”. Mai mult, fostul ministru PSD al Apărării a adăugat că realitatea juridică este alta.

„Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii «se pensionează la 48 de ani» NU este o confuzie inocentă şi nici o eroare de interpretare. Este o manevră ABJECTĂ de manipulare, menită să inducă în societate percepţia falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată şi favorizată de stat”, a transmis Mihai Fifor pe Facebook.

Conform fostului ministru PSD al Apărării, „cadrul legal este limpede și fără echivoc”.

„Realitatea juridică este însă cu totul alta.

Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023 (în vigoare de la 1 ianuarie 2024), cadrul legal este limpede şi fără echivoc. Vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă astăzi tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă. Mai mult, prin modificările din 2023, legiuitorul a stabilit explicit un calendar de creştere progresivă a vârstei standard până la 65 de ani, după cum urmează: 2031 – 61 de ani, 2032 – 62 de ani, 2033 – 63 de ani, 2034 – 64 de ani, 2035 – 65 de ani. Condiţia de vechime: Pensia militară pentru limită de vârstă nu se acordă automat. Este condiţionată cumulativ de: minimum 25 de ani vechime efectivă, dintre care cel puţin 15 ani în serviciu militar. Fără îndeplinirea acestor condiţii, dreptul la pensie nu există”, a precizat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a explicat și originea „mitului pensionării la 48 de ani”: „Cazurile izolate de pensionare mai devreme sunt strict reglementate de lege şi ţin de: pierderea capacităţii de muncă, restructurări, treceri în rezervă din motive neimputabile militarului. Aceste situaţii nu reprezintă regula, nu definesc sistemul şi nu pot fi prezentate onest ca politică publică generală.

Prin urmare, a afirma că «militarii se pensionează la 48 de ani» este o minciună propagandistică folosită deliberat pentru a antagoniza societatea şi pentru a decredibiliza o categorie profesională care funcţionează sub un regim de incompatibilităţi, restrângeri de drepturi şi riscuri permanente.

Legea este clară: Militarii se pensionează, astăzi, la 60 de ani, iar vârsta va creşte până la 65 de ani. Pensia se acordă doar după minimum 25 de ani de serviciu. Orice altă naraţiune este manipulare”, a mai scris el.

Reacția lui Mihai Fifor vine în contextul în care ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile de informații.

„Discutăm despre un proiect de lege pe care trebuie să-l aducem pe masa Guvernului la finalul săptămânii viitoare, care să crească vârsta de pensionare. Se fac nişte simulări, cam cât trebuie să creşti vârsta de pensionare, ca să reduci cheltuielile cu 10%. Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48”, a declarat Radu Miruță.

Editor : A.M.G.