Ce este Propofol, anestezicul găsit în camera unde a murit doctorița din Buzău. Medicamentul, cauza decesului lui Michael Jackson

Anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a Secției Chirurgie, din Spitalul Județean Buzău, seringi și o fiolă de Propofol, un anestezic puternic, pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat. Anestezicul a căpătat o tristă notorietate după decesul lui Michael Jackson.

Propofolul este un anestezic intravenos folosit pe scară largă în spitale din întreaga lume. Cunoscut pentru acțiunea sa rapidă și revenirea promptă la starea de conștiență, acest medicament a devenit indispensabil în sălile de operație și în secțiile de terapie intensivă.

O caracteristică a produsului - efectul său apare în doar câteva secunde după injectare.

Mecanismul său de acțiune se bazează pe amplificarea efectului GABA, principalul neurotransmițător inhibitor al sistemului nervos central. Astfel, activitatea cerebrală este redusă, iar pacientul adoarme profund și rapid. Spre deosebire de alte anestezice, propofolul nu acționează și ca analgezic, motiv pentru care adesea poate fi combinat cu opioide sau alte medicamente pentru controlul durerii.

Utilizarea sa este esențială în intervenții chirurgicale, dar și pentru sedarea pacienților din secțiile de terapie intensivă, în special a celor ventilați mecanic. De asemenea, este folosit în proceduri scurte și neinvazive, precum endoscopiile, unde asigură o sedare profundă și confortabilă.

Totuși, administrarea propofolului nu este lipsită de riscuri. Medicamentul poate provoca scăderea bruscă a tensiunii arteriale, încetinirea ritmului cardiac și depresie respiratorie.

Tristă notorietate

Deși este un instrument vital în medicină, propofolul a căpătat o tristă notorietate în afara spitalelor. În 2009, cântărețul Michael Jackson a murit în urma unei intoxicații acute cu propofol, după ce medicamentul i-a fost administrat în afara unui cadru medical adecvat, pentru a-l ajuta să doarmă. Cazul a șocat opinia publică și a evidențiat cât de periculos poate fi acest „anestezic al somnului”, atunci când este folosit în afara scopului său medical.

Anchetă

Anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a Secției Chirurgie, din Spitalul Județean Buzău, seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat, scrie News.ro. Mașina Ștefaniei Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsie să participe și un medic legist independent.

