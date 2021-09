Ce spun Avocatul Poporului și Consiliul Discriminării despre certificatul COVID obligatoriu și testarea pe banii angajaților

Avocatul Poporului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării au emis puncte de vedere pe marginea proiectelor de lege privind obligativitatea certificatelor de vaccinare, sub sancțiunea pierderii locului de muncă, și a testării contra cost a angajaților care refuză să se vaccineze. Avocatul Poporului consideră neconstituționale propunerile, în vreme ce Consiliul pentru Combaterea Discriminării dă exemplul unor țări europene care au adoptat măsuri similare.

Potrivit ambelor proiecte de acte normative, costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt suportate de către personalul din cadrul unităților vizate, cu excepția personalului care are indicație medicală pentru nevaccinare, arată Avocatul Poporului (AvP) în analiza sa, publicată miercuri.

„Recunoscând obligația constituțională a statului de a lua măsuri pentru asigurarea sănătății publice, Avocatul Poporului apreciază că soluțiile legislative care condiționează exercitarea dreptului la muncă al personalului din unitățile sanitare publice și private, precum și al personalului încadrat în centrele rezidențiale publice și private de obținerea certificatului de vaccinare sau de certificatul de testare (cu plata testelor realizată de către angajat), sub sancțiunea suspendării contractului individual de muncă, respectiv a încetării de drept a acestuia reprezintă măsuri restrictive privind exercițiul dreptului la muncă, al egalității în drepturi și al asigurării măsurilor de protecție socială, măsuri lipsite de proporționalitate și inadecvate scopului urmărit”, potrivit AvP.

Avocatul Poporului precizează că, potrivit Constituției, restrângerea unor drepturi și libertăți se poate face numai prin lege și dă exemplul unor decizii ale Curții Constituționale în acest sens.

„Așadar, Ordonanța de urgență de modificare a Legii nr. 55/2020 va fi neconstituțională”, argumentează AvP, indicând motivele pentru care conținutul actelor normative aflate în stadiul de proiect este „total inadecvat”:

potrivit datelor oficiale furnizate, numărul persoanelor vaccinate în România este, de 5.353.033 (la data de 28 septembrie 2021);

în urma zecilor de anchete și vizite realizate de instituția Avocatul Poporului atât în centre rezidențiale, în cămine de bătrâni, în centre de plasament, în centre de recuperare, dar și în unități sanitare, s-a constatat un mare deficit de personal în aceste instituții;

costurile testelor RT-PCR sau al testelor antigen rapid sunt foarte ridicate raportat la puterea de cumpărare a cetățenilor;

statul nu a intervenit, ca în cazul altor state din Uniunea Europeană, în vederea creării cadrului legal pentru plafonarea prețului testelor de o manieră care să faciliteze cetățenilor accesul la efectuarea acestora, ca măsură de protecție anti-COVID.

„Avocatul Poporului apreciază că soluțiile legislative menționate, în forma propusă, sunt de natură să aducă atingere următoarelor prevederi constituționale: dreptului la muncă și protecția socială a muncii, consacrat de art. 41, interzicerii discriminării pe criterii de avere, prevăzută în art. 16 alin. (1) și art. 4 și încălcării dreptului beneficiarilor din centrele rezidențiale la măsuri de asistență socială, recunoscut de art. 47 alin. (2) teza finală din Legea fundamentală”, mai arată AvP.

Punctul de vedere al AvP trimis prim-ministrului poate fi citit integral aici:

AVP-proiect-lege-incetare-CIM-unitati-sanitare

CNCD: În Franța și Italia este constituțional

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, consideră că proiectul Ministerului Sănătăţii urmează modele adoptate deja în state din Uniunea Europeană, precum Franţa, Italia sau Ungaria.

„În Franţa, de exemplu, Consiliul Constituţional, adică Curtea Constituţională din Franţa, pe data de 5 august a calificat o astfel de lege, care obliga angajaţii din sistemul sanitar să se vaccineze sau să se testeze pe cheltuiala proprie, respectiv condiţia de a i se suspenda contractul de muncă celui care nu se vaccinează sau nu se supune testării, ca fiind un act normativ constituţional. Cu excepţia persoanelor care au contra-recomandare de a se vaccina. În Italia avem această obligativitate de o perioadă mai lungă de timp decât în Franţa, Ungaria la fel, şi acolo urmează Curtea Constituţională să se pronunţe asupra plângerilor depuse cu privire la această lege”, a spus preşedintele CNDC, citat de Mediafax.

Csaba Asztalos spune că legiuitorul trebuie să justifice un scop legitim, iar în acest caz scopul legitim ar fi tocmai prevenirea răspândirii COVID-19 într-un domeniu de activitate în care gradul de expunere este mult mai ridicat decât în alte domenii de activitate.

„Trebuie să avem în vedere dreptul pacienţilor de a fi în siguranţă în spitale şi atunci când beneficiază de servicii medicale, dar şi dreptul angajaţilor pentru a fi protejată sănătatea acestora, tot în aceste domenii de activitate. Alternativa testării este prezentă, se va analiza dacă această alternativă este o măsură proporţională sau nu, se pot lua în calcul costul testelor, tipul de test şi, desigur, se pune şi în discuţie cheltuiala testelor şi în acest caz avem o prevedere constituţională care obligă angajatorul să asigure sănătatea la locul de muncă şi interpretarea va fi pe acest segment, în ce măsură se pot transfera astfel de costuri către angajaţi din punct de vedere constituţional”, explică preşedintele CNCD.

Actuala legislaţie în dreptul muncii, Codul Muncii, prevede în mod expres că orice măsură luată în scopul protejării sănătăţii la locul de muncă se face pe cheltuiala angajatorului. Dar acest proiect de lege va fi o lege specială, astfel că se poate introduce o altă reglementare.

„Întrebarea este în ce măsură această reglementare va fi interpretată de Curtea Constituţională ca fiind conformă cu Constituţia României, care obligă angajatorul să asigure sănătatea la locul de muncă. Dacă există această alternativă la testare, vaccinarea, întrebarea este în ce măsură CCR va considera aceste alternative constituţionale din perspectiva transferării costului testării asupra angajatului. Şi un al treilea aspect care, desigur, va genera o serie de discuţii şi analize se referă la suspendarea contractului de muncă pe perioadă de 30 de zile, în măsura în care angajatul nu prezintă certificatul de protejat şi ulterior acestor 30 de zile încetarea de drept a contractului de muncă. Analiza se va duce pe proporţionalitatea măsurii şi aici tot CCR va fi chemată să aprecieze dacă o astfel de măsură este constituţională din perspectiva proporţionalităţii cu scopul urmărit. Dezbaterea, desigur, în primă fază va fi în societate, în a doua în Parlament şi în a treia fază CCR pe aceste linii de analiză se va pronunţa, având în vedere şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, mai spune Csaba Asztalos.

Potrivit preşedintelui CNCD, Franţa, în momentul în care a introdus certificatul verde, după 5 august, a avut o creştere semnificativă a numărului persoanelor vaccinate. Într-o perioadă foarte scurtă, o săptămână, 12 milioane de persoane s-au vaccinat.

De asemenea, în SUA, unde sistemul sanitar este în foarte mare măsură privat, marile reţele de spitale au introdus această măsură încă din primăvară. Acolo vaccinul este obligatoriu şi nu există varianta prezentării testării.

„O rezervă am în interpretarea Curţii cu privire la costul testării, dar există posibilitate de interpretare astfel încât să treacă şi sub acest aspect. (...) Vaccinarea fiind gratuită rămâne să vedem dacă se ajunge acolo ca CCR să interpreteze că fiind oferta de vaccinare gratuită ca o măsură de protecţie a sănătăţii la locul de muncă, a doua posibilitate, cea a testării, spezele testării să fie transferate către angajat şi rămâne ca CCR să decidă dacă acest proiect de lege va ajunge lege poate să treacă testul de constituţionalitate cum şi desfacerea de drept sau încetarea de drept a contractului de muncă şi acolo cred că va fi o analiză mult mai profundă a CCR dacă va putea să treacă testul, dacă este o măsură proporţională şi cu scopul legitim urmărit. Astfel cum am văzut în alte state, până acum s-a trecut testul de constituţionalitate sau de legalitate a unor astfel de măsuri”, potrivit lui Csaba Asztalos.

Csaba Asztalos a mai spus că în statele în care s-a introdus certificatul de protejat s-a cunoscut un progres real în ceea ce priveşte creşterea gradului de vaccinare şi chiar oprirea pandemiei sau stăpânirea ei, în sensul în care nu s-a mai pus o presiune pe sistemul de sănătate. Dar aceste măsuri, în aceste state, au fost luate din vară.

Vaccin sau testare pe banii angajaților

Certificatul digital al UE privind COVID-19 va fi obligatoriu pentru personalul medical, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii. Cei care nu au certificat vor fi suspendaţi şi chiar concediaţi, iar costurile cu testarea vor fi suportate de angajaţi.

Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private prevede sancțiunea suspendării contractelor individuale de muncă, respectiv a încetării de drept a contractelor de muncă, în situația în care perioada de suspendare cumulează 30 de zile în situația în care angajații nu prezintă certificatul digital în condițiile prevăzute de aceste acte normative.

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stabilește interdicția accesului în centrele rezidențiale a personalului care nu prezintă certificatul digital sau, după caz, interzicerea desfășurării activităților care presupun contactul cu persoanele beneficiare.