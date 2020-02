Iarna vine în forță în orele următoare. Viscolul se intensifica mai ales pe timpul nopții când în 9 județe din sud și sud-est va fi cod roșu de vânt intens, ninsoare abundentă și vizibilitate aproape zero. Meteorologii au emis astfel și un cod portocaliu în București pentru lapoviță, ninsoare și vânt.

Cod portocaliu de ninsori și lapoviță, în Capitală

Primăria Municipiului București a anunțat, miercuri seară, că 741 de utilaje și 415 operatori sunt pregătiți să intervină dacă evoluţia fenomenelor meteorologice din această noapte o va impune, ca urmare a Codului portocaliu de ninsoare și lapoviță emis pentru Capitală. De asemenea, stocurile de material și soluții antiderapante se ridică la 21.260 de tone.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucureşti-Ilfov recomandă cetăţenilor să aibă în vedere câteva măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ţinând cont de atenţionările emise de meteorologi.

Acoperiș smuls de vânt, în Oradea

Vântul a bătut cu putere în această după-amiază în Oradea, iar o bucată dintr-un acoperiş s-a prăbuşit peste maşinile parcate în faţa unui bloc. Nu au fost victime însă a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru a degaja zona.

Probleme au fost şi pe drumurile din Bihor. Un drum judeţean a fost blocat de arborii prăbuşiţi pe carosabil, din cauza vântului puternic şi a căderilor masive de zăpadă. Vestul țării se află în aceste momente în plin cod galben de ninsoare și viscol.

Traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară

Din cauza condițiilor meteo, traficul rutier a fost restricționat pe mai multe drumuri din țară. Drumul care leagă Sinaia de Cota 1400 a fost închis, miercuri, după ce mai multe maşini au derapat şi nu au mai putut înainta, din cauza gheţii şi a zăpezii. Pentru scoaterea lor au intervenit jandarmii, pompierii şi poliţiştii, transmite corespondentul Mediafax.

Situația traficului la ora 17:30

- în județul Harghita, DN12C Gheorghieni - Lacu Roșu, între kilometrii km 5 – 32 și pe DN 13B, între localitățile Bucin și Praid, din cauza căderilor de copaci pe partea carosabilă, traficul rutier a fost închis, până la remedierea situației;



- în județul Botoșani, traficul rutier este restricționat peste 7,5 tone pe DE 58 Botoșani –Suceava și DE 58 Botoșani –Iași;



- județul Suceava, traficul rutier este blocat, din cauza unor autotrenuri care nu mai pot înainta(viscol), pe DN2 E85 între Dărmănești – Pătrăuți;



- pe autostrăzile A1 București –Pitești și A2 București – Constanța, pe toată lungimea, se circulă în condiții de vânt puternic și carosababil ud, parțial acoperit cu apă;



- în județul Suceava, pe DN 17, în zona localității Poiana Stampei (Pasul Tihuța), din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare și a carosabilului alunecos, traficul rutier se desfășoară îngreunat. Se acționează cu material antiderapant;



- în județul Bistrița-Năsăud, traficul se desfășoară în condițiile unui carosabil umed, fără precipitații sub formă de ninsoare;



- în județul Bihor, pe DN 75 Băița – Vârtop, s-a despus un strat de zăpadă de 3-5 cm. Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă. Se acționează cu material antiderapant;



- în județul Covasna, pe DN 13 E, între kilometrii 74 -81, între localitățile Zagon – Barcani, se circulă în condiții de iarnă, zapada este bătătorită, cu un strat de 2-3 cm. Se acționează cu material antiderapant;



- în județul Maramureș, pe DN 18, în zona localității Borșa, sunt precipitații sub formă de lapoviță, carosabilul fiind umed.

Poliția Română recomandă conducătorilor auto:

- Să folosească luminile de ceaţă, precum şi sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, pentru a vedea şi a fi observaţi în trafic;

- Să reducă pe cât posibil viteza de deplasare;

- Să circule cu foarte mare atenţie, pentru a putea evita orice obstacol;

- Să evite pe cât posibil manevra depăşirii, iar dacă este necesar, să o realizeze numai după o asigurare temeinică;

- Să păstreze în mers o distanţă suficient de mare între autovehicule, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă;

- Să manifeste permanent o conduită preventivă la volan.

Trenuri regio anulate în intervalul orar 22.00 (05.02.2020) - 08.00 (06.02.2020)

Două trenuri Regio vor fi anulate miercuri şi alte 15 în cursul zilei de joi, în sudul şi sud-estul ţării, în urma avertizărilor de Cod roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, informează CFR Călători. Potrivit sursei citate, în prezent nu sunt trenuri anulate sau blocate iar circulaţia se desfăşoară în condiţii de siguranţă.

5 februarie 2020

- 8655 Constanţa - Tulcea Oraş

- 8397 Constanţa - Mangalia

6 februarie 2020

- 8652 Tulcea Oraş - Medgidia

- 8380 Mangalia - Constanţa

- 8381 Constanţa - Mangalia

- 8384 Mangalia - Constanţa

- 8385 Constanţa - Mangalia

- 8388 Mangalia - Constanţa

- 8343 Călăraşi Sud - Ciulniţa – Constanţa va fi limitat pe ruta Călăraşi Sud - Ciulniţa

- 8012 Feteşti - Bucureşti Obor

- 8031 Feteşti - Constanţa

- 8001 Bucureşti Nord - Constanţa

- 8002 Constanţa - Bucureşti Nord

- 8581 Slobozia Veche - Ciulniţa

- 8580 Ciulniţa - Slobozia Veche

- 8653 Medgidia - Tulcea Oraş

- 8654 Tulcea Oraş - Constanţa

La această oră nu sunt trenuri anulate sau blocate, circulația se desfășoară în condiții de siguranță.

Pentru preîntâmpinarea unor eventuale perturbări în circulaţia feroviară, CFR Călători a luat următoarele măsuri:

- asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă și pregătirea materialului rulant pentru circulația în condiții de iarnă;

- asigurarea locomotivelor diesel pentru deservirea plugurilor de zăpadă, în caz de necesitate;

- asigurarea locomotivelor diesel pentru intervenţie în caz de avarii la linia de contact;

- asigurarea căldurii în tren şi funcţionarea fără deficienţe a mijloacelor de tracţiune pe toată perioada staţionării în staţii, în linie curentă şi pe întreaga rută de circulaţie;

- suplimentarea echipelor de intervenție și asigurarea personalului necesar pentru deszăpezirea unităților proprii (revizii, depouri, etc) în zonele afectate.

Pasagerii care vor să renunţe la călătorie, vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/călătoriilor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

