Cel mai sever episod de iarnă din ultimii ani a afectat sute de localități din 25 de județe, unde ninsorile abundente și viscolul au provocat blocaje majore în trafic, pene masive de curent și suspendarea cursurilor în mai multe școli. În București, stratul de zăpadă a depășit 50 de centimetri, pentru prima dată în ultimii 18 ani, iar autoritățile au transmis mesaje Ro-Alert către populație. Patru autostrăzi au fost paralizate ore întregi, sute de șoferi au rămas blocați în nămeți, iar zece ambulanțe aflate în misiune nu au mai putut înainta. Aproximativ 200.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, dintre care 86.000 au fost reconectate, potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Energetic Național. Departamentul pentru Situații de Urgență le-a recomandat oamenilor să evite deplasările, în condițiile în care traficul aerian și feroviar a fost serios perturbat, iar circulația în Capitală se desfășoară în continuare cu dificultate.

Intervenție de urgență în Galați: mașină cu trei copii, blocată în nămeți

ACTUALIZARE 18.05 Mai multe autoturisme au rămas blocate în județul Galați, în urma ninsorilor abundente din ultimele ore, care au format troiene pe mai multe drumuri din zonă. Într-una dintre mașini se află o familie cu trei copii, care venea din Italia și a rămas înzăpezită pe traseu.

Pentru salvarea oamenilor au intervenit utilaje ale Primăriei Slobozia Conachi, care au reușit să îi scoată din nămeți. Familia a fost transportată în localitate pentru a fi adăpostită în siguranță.

Probleme sunt și pe drumul județean 251, între localitățile Schela și Negrea, unde zăpada viscolită a acoperit carosabilul. Autoturismele care se îndreptau spre nordul județului au rămas blocate, iar intervențiile continuă cu utilaje ale primăriilor din zonă și ale Consiliului Județean Galați.

Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă, sute de animale salvate

ACTUALIZARE 18.00 Un saivan din satul Frăsinet, comuna Calvini, județul Buzău, s-a prăbușit miercuri sub greutatea zăpezii, surprinzând sute de animale sub dărâmături.

Pompierii au intervenit în condiții extrem de dificile, parcurgând aproximativ 7 kilometri prin pădure și nămeți pentru a ajunge la adăpostul distrus.

În urma operațiunii contracronometru, 226 de animale au fost preluate, însă 16 nu au mai putut fi salvate

Ciucu: Operatorii au raportat mai multe utilaje decât au fost în realitate

ACTUALIZARE 17.46 Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că Poliția Locală a Municipiului București face cercetări după ce au apărut informații potrivit cărora operatorii de salubrizare din sectoare ar fi raportat în teren mai multe utilaje și mai mulți angajați decât au fost în realitate. Dacă suspiciunile se confirmă, aceștia riscă amenzi.

„Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, doar sectoarele au. PMB are rol de coordonare și monitorizare. Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București continuă cercetările și, dacă se confirmă, vor trebui să fie amendați”, a declarat edilul, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului București.

Ciucu a subliniat că principala responsabilitate pentru deszăpezire revine primarilor de sector, care trebuie să verifice dacă operatorii au suficiente utilaje în bază și dacă intervin corespunzător în teren.

Autostrăzile redeschise, zeci de drumuri naționale închise sau cu restricții

ACTUALIZARE 17:00 Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române anunţă că nu mai sunt tronsoane de autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 între Bucureşti şi Piteşti, A2 între Bucureşti şi Cernavodă, A3 între Bucureşti şi Ploieşti, A7 între Ploieşti şi Adjud şi A0 - Centura Bucureşti.

„Pe DN 67C, între localităţile Rânca - Novaci, judeţul Gorj, se circulă îngreunat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire şi a echipajelor de poliţie”, se mai arată în informarea privind situaţia traficului rutier la ora 16:00.

Sunt în continuare impuse restricţii autovehiculelor de peste 7,5 tone pe autostrada A2, ambele sensuri de deplasare, pe tronsonul kilometric 144 - 105 dintre Feteşti şi Dragalina.

În schimb, sunt mai multe tronsoane de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile: DN 22 Râmnicu Sărat - Băile; DN 22 între limita cu judeţul Buzău şi Brăila; DN 21 Vărsătura - Bărăganul; DN 21A între Bărăganul şi limita cu judeţul Ialomiţa; DN 2S Brăila - Jijila; DN 22A, între localitatea Saraiu şi limita cu judeţul Tulcea; DN 21A între Ţăndărei şi limita cu judeţul Brăila; DN 21 Slobozia - Brăila; DNCB - trafic oprit pe sensul de mers spre autostrada A1, între localităţile Mogoşoaia şi Chitila; DN 2S Jijila - pod Brăila; DN 22J Smârdan - pod Brăila; DN 23B Măicăneşti - Ciorăşti; DN 2N Bogza - Dumbrăveni.

Pe mai multe sectoare de drumuri naţionale sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone: DN 2C Costeşti - Padina; DN 22C Cernavodă - Murfatlar; DN 38 Vama Negru Vodă - Agigea; DN 22A Tulcea - Hârşova; DN 2A Giurgeni - intersecţie DN2A/DN 22; DN 3 Constanţa - Ostrov; DN 22 Lumina - limita cu judeţul Tulcea; DN 2C Slobozia - limita cu judeţul Buzău; DN21 Drajna - Slobozia; DN 22A Cataloi- Topolog; DN 22 Babadag - Baia.

Sunt şi drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţul Ialomiţa (DN 2A Urziceni - Giurgeni), judeţul Tulcea (DN 22 Isaccea - Jijila) şi judeţul Vrancea (DN 23 Focşani - Năneşti).

Ministrul Energiei: 200.000 de consumatori fără curent

ACTUALIZARE 16:30 Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat după ședința Comandamentului Energetic Național că aproximativ 200.000 de consumatori au fost afectați de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, în urma avariilor provocate de viscol și ninsorile abundente.

Până la momentul declarațiilor, circa 86.000 de locuințe fuseseră deja reconectate, iar echipele din teren continuă intervențiile pentru restabilirea alimentării în toate zonele afectate.

Potrivit ministrului, în teren acționează 322 de echipe formate din aproximativ 1.000 de electricieni, sprijinite de generatoare, utilaje și autospeciale adaptate condițiilor dificile de iarnă.

Cele mai mari probleme sunt înregistrate în județele Dâmbovița, Brăila, Buzău, Prahova și Galați, unde accesul este îngreunat de stratul mare de zăpadă și de drumurile blocate.

În București, o avarie la CET Sud este în curs de remediere, iar majoritatea consumatorilor au apă caldă și căldură.

Bogdan Ivan a precizat că, din punct de vedere al funcționării Sistemului Energetic Național, situația este stabilă, consumul fiind acoperit integral de producția internă, iar România a înregistrat chiar un excedent de energie, susținut de producția hidro și eoliană, ceea ce a permis exporturi de electricitate.

În ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale, ministrul a afirmat că depozitele sunt umplute la aproximativ 40%, peste media Uniunii Europene, iar în acest moment nu există riscuri privind aprovizionarea.

S-a reluat circulaţia pe A3

ACTUALIZARE 14:43 Poliţia Română anunţă că a fost reluată circulaţie rutieră pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov şi se derulează operaţiuni de deszăpezire pe autostrăzile A1 şi A7.

„În urmă cu aproximativ o oră, s-a reluat circulaţia rutieră pe autostrada A3. La acest moment, se derulează activităţi pentru reluarea circulaţiei pe autostrăzile A1 şi A7. Pe A1 activităţile sunt mai dezvoltate, în sensul în care în perioada imediat următoare se va relua circulaţia rutieră, iar pe A7, la acest moment, se deplasează un convoi de autovehicule, în faţa acestora deplasându-se o maşină de deszăpezire, dinspre Adjud spre Ploieşti. Atunci când acest convoi va ajunge la Ploieşti, circulaţia rutieră va fi reluată”, a declarat Georgian Drăgan, directorul de cabinet al şefului Poliţiei Române, potrivit Agerpres.

El a explicat că, în prezent, mai există restricţii de circulaţie pe 11 tronsoane de drumuri naţionale din 6 judeţe.

De la debutul condiţiilor meteo nefavorabile, Poliţia Română a înregistrat aproximativ 1.250 de apeluri la numărul de urgenţă 112, de la oameni care au cerut ajutorul autorităţilor.

Cu câteva minute înainte de aceste declaraţii, Centrul INFOTRAFIC a informat că, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării, este închisă autostrada A7 Ploieşti-Adjud, între km. 0 (Dumbravă, judeţul Prahova) - km. 194 (Adjud, judeţul Vrancea).

S-a reluat circulaţia rutieră pe Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, sensul spre Bucureşti, tronsonul kilometric 120 (Bascov, judeţul Argeş) - 10 (Bucureşti). Sunt în continuare restricţionate nodurile rutiere care acced către autostradă, urmând să se deschidă treptat în funcţie de defluirea din zona DNCB şi a zonelor limitrofe municipiului Bucureşti.

De asemenea, s-a reluat circulaţia rutieră normal pe Autostrada A3 Bucureşti-Braşov, între km. 7 (Bucureşti) - km. 68, (Bărcăneşti, judeţul Prahova) şi pe A0 Centura Bucureşti, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumaţi, judeţul Ilfov - Baloteşti, judeţul Ilfov.

Primele decolări de pe Otopeni

ACTUALIZARE 13:57 Miercuri, în jurul prânzului, au avut loc primele aterizări și decolări de pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, potrivit orarului afișat de operatorul aeroportuar.

Trafic reluat pe Autostrada A7 şi pe DN2

ACTUALIZARE 13:57 Circulaţia rutieră pe Autostrada A7 şi pe DN2 a fost reluată, traficul desfăşurându-se în prezent fără restricţii pe A7 şi în condiţii de iarnă pe DN2, a informat, miercuri, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău.

„Circulaţia rutieră pe Autostrada A7 a fost redeschisă, iar traficul se desfăşoară fără restricţii. Utilajele au acţionat continuu pentru curăţarea carosabilului, iar condiţiile permit acum reluarea circulaţiei în siguranţă”, a precizat DRDP Buzău.

De asemenea, au fost ridicate restricţiile de circulaţie şi pe DN2, unde traficul se desfăşoară în condiţii specifice sezonului rece.

Reprezentanţii DRDP Buzău precizează că echipajele rămân în teren şi continuă intervenţiile, în condiţiile în care vântul puternic poate aduce din nou zăpadă pe partea carosabilă.

Autorităţile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă şi să respecte indicaţiile echipajelor din teren.

Peste 50.000 de consumatori din Dâmboviţa, fără curent

ACTUALIZARE 11:33 Peste 50.000 de consumatori din judeţul Dâmboviţa nu sunt alimentaţi cu electrică, miercuri, din cauza avarilor produse pe reţeaua de alimentare în urma căderilor masive de zăpadă.

Zeci de oameni din judeţul Dâmboviţa nu au curent electric, miercuri, din cauza avariilor produse pe reţea de căderile de zăpadă, numărul acestora crescând, de la oră la oră.

Cel mai recent bilanţ făcut public de autorităţile din judeţ arată că în Dâmboviţa au fost afectate 111 localităţi, în care, în total, 51.729 de consumatori sunt nealimentaţi cu electricitate.

„Intervenţiile vizează, în principal, avarii punctuale minore, iar remedierea acestora este asigurată de către operatorii economici în a căror competenţă se află reţelele de distribuţie, care acţionează în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică”, transmit oficialii din judeţ.

De la instituirea codului de vreme rea, pompierii militari din cadrul ISU Dâmboviţa au fost solicitaţi să intervină în 56 de situaţii, în 39 de cazuri fiind vorba despre intervenţii pentru îndepărtarea cablurilor electrice căzute pe carosabil, iar în alte 17 situaţii fiind vorba despre degajarea copacilor căzuţi pe şosea sub greutatea zăpezii.

Drum acoperit de avalanșă

ACTUALIZARE 11:18 În zona montană a județului Dâmbovița, jandarmii montani au intervenit pentru sprijinirea acțiunilor de deblocare a unui drum afectat de avalanșă.

Pe DJ 713, zona Belvedere, pe o porțiune de 300–400 m, drumul este blocat ca urmare a producerii unei avalanșe.

La fața locului se acționează cu utilaje ale autoritatilor din Dâmbovița pentru îndepărtarea zăpezii.

Noi avertizări de vreme rea

ACTUALIZARE 10:22 ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe afectează mai mult de jumătate din țară, până mâine.

Zboruri anulate pe Otopeni

ACTUALIZARE 10:10 Aproximativ 15 de zboruri cu plecare de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni figurau ca anulate miercuri dimineață, la ora 10:00, potrivit orarului afișat de Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti.

Și sosirile au fost afectate, niciun avion neputând ateriza după ora 01:00 în noaptea de marți spre miercuri.

Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic

ACTUALIZARE 09:31 Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus miercuri convocarea Comandamentului Energetic, la ora 15:00, la sediul Dispecerului Energetic Naţional.

Ministrul va susţine declaraţii de presă, după ora 16:00.

Bolojan, la Centrul de Conducere Integrată al MAI

ACTUALIZARE 09:26 Premierul Ilie Bolojan a fost mieruri dimineață în Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, cu intervențiile aflate în derulare pentru înlăturarea efectelor meteorologice și cu planul de acțiune pentru perioada în care codurile meteorologice produc efecte, potrivit DSU.

„În ciuda condițiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă și blocaje temporare pe căile de comunicații, nu au fost înregistrate persoane rănite și nici autoturisme blocate la care nu s-a putut interveni.

De asemenea, nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenție să nu fi putut ajunge, inclusiv în situațiile în care ambulanțe au întâmpinat dificultăți punctuale din cauza drumurilor înzăpezite”, arată DSU într-un comunicat.

Zboruri redirecționate, amânate

ACTUALIZARE 09:10 Actualizare privind zborurile de pe aeroporturile din București. Autoritățile aeroportuare sfătuiesc pasagerii să aștepte condiții meteo propice zborurilor. Potrivit declarațiilor lui Teo Postelnicu, de la Compania Națională Aeroporturi București, acordate Digi 24, se așteaptă o îmbunătățire a situației în jurul orei 10:00. Acesta sfătuiește pasagerii să se asigure că-și iau un timp mare pentru transportul către aeroporturi, căci condițiile de trafic sunt foarte grele până la destinații.

Zborul Ryanair FR3956 Roma (Italia) - București aterizează la Sibiu, potrivit boardingpass.ro.

Până la ora 08:58, niciun avion nu a decolat de pe aeroporturile din capitala României, iar unele zboruri înregistrează deja peste trei ore întârziere.

Conform planurilor de zbor, majoritatea companiilor aeriene anticipează acum întârzieri de cel puțin patru ore, precizează boardingpass.ro.

Prefectul municipiului București, despre situația din Capitală

ACTUALIZARE 08:24 „Utilajele au fost în teren. Cei de la ISU verifică tot orașul, sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, dar ninge destul de tare. În Sectorul 4 știu că e ceva mai bine, în sectoru 1 era destul de dificil. Fiecare sector are particularitatea lui. Dar nu este cazul să ne panicăm”, a spus prefectul Capitalei, Andrei Nistor, la Digi24.

„Ideal ar fi un mesaj către toți cetățenii să încerce să își lase mașinile acasă. Dacă pot lucra de acasă, mai bine. Adică să încercăm să degrevăm traficul pe cât posibil”, a explicat el. Prefectul a mai spus că sunt suficiente stocuri de materiale de deszăpezire și suficiente utilaje.

„Însă este cod roșu, a nins foarte mult. O să se oprească acest cod roșu în câteva ore, din câte știu. Sperăm ca situația să se îmbunătățească”, a mai spus Nistor. Codul roșu emis pentru București și Ilfov acoperea intervalul 04:20-08:20.

Bilanțul DSU: autovehicule înzăpezite, arbori căzuți ACTUALIZARE 08:20 Autorităţile au intervenit, la nivel naţional, pentru deblocarea a aproape 30 de autovehicule rămase înzăpezite, dar şi pentru îndepărtarea a peste 170 de arbori căzuţi în urma ninsorilor abundente, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Bogdan Toma, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, nu au fost înregistrate persoane rănite şi nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenţie să nu fi putut ajunge, inclusiv în situaţiile în care ambulanţele au întâmpinat dificultăţi punctuale din cauza drumurilor înzăpezite.



"La nivel naţional, s-au înregistrat efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice în 67 de localităţi din 21 de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti. Intervenţiile au vizat, printre altele, degajarea a 176 de copaci şi a şase stâlpi de electricitate prăbuşiţi, îndepărtarea elementelor de construcţie de la zece imobile, gestionarea situaţiilor în care au fost avariate 67 de autoturisme, dar şi deblocarea a 29 de autovehicule rămase înzăpezite. Îmbucurător este că, în ciuda condiţiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă şi blocaje temporare pe căile de comunicaţii, nu au fost înregistrate persoane rănite şi nici autoturisme blocate la care nu s-a putut interveni", a declarat Bogdan Toma. Situația zborurilor de pe aeroporturile din București ACTUALIZARE 08:12 Primele zboruri din data de 18 februarie ar fi trebuit să decoleze de pe aeroporturile din București încă de la ora 05.00, însă până la ora 07:45 nu a decolat niciun avion din capitala României, informează boardingpass.ro. De asemenea, și aterizările sunt afectate, mai multe zboruri cu destinația București au aterizat pe alte aeroporturi din regiune ori s-au întors pe aeroportul de origine. Sunt afectate peste 20 de decolări, atât către destinații interne, cât și către destinații externe și este posibil să apară mai multe anulări în orele ce urmează. De asemenea, întârzierile cauzate de ninsoarea abundentă se vor întinde și vor afecta, probabil, multe zboruri și în zilele ce urmează. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) intervine cu peste 55 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor. Pasagerilor li se recomandă să verifice starea zborurilor pe site-urile OFICIALE ale companiilor aeriene cu care urmează să zboare. Zborul Wizz Air W62057 Cracovia (Polonia) - București a aterizat pe aeroportul Băneasa din București, însă decolările de pe ambele aeroporturi ale capitalei înregistrează întârzieri de peste două ore. De asemenea, zborurile EL AL Airlines LY573 Tel Aviv (Israel) - București și DHL OY5706 Leipzig (Germania) - București vor ateriza, posibil, la Sibiu. În București, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee ACTUALIZARE 07:38 Circulaţia transportului public este afectată miercuri dimineaţa pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii şi a viscolului puternic, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB) într-o postare pe reţeaua X. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media "În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice", se menţionează în postarea STB.



STB a anunţat marţi seara că a fost activat planul de intervenţie pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a transportului public, în contextul avertizării meteorologice Cod portocaliu valabile pentru Municipiul Bucureşti.



Pentru această perioadă, au fost asigurate stocuri suficiente de materiale antiderapante şi se va acţiona cu 33 de vagoane plug-perie pentru curăţarea căii de rulare a tramvaielor, iar 11 utilaje de deszăpezire vor acţiona la nivelul unităţilor de exploatare (autobaze şi depouri), au transmis reprezentanţii STB.



De asemenea, 225 de angajaţi au fost mobilizaţi pentru intervenţii operative.



"Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real", a precizat STB.



Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.



Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia şi în sudul Moldovei va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 - 50 cm (echivalent în apă de 20 - 50 l/mp).



Meteorologii au emis miercuri dimineaţa două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20. În zonele atenţionate se va semnala ninsoare abundentă, în condiţiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri. Cursuri online şi în judeţele Vrancea şi Galaţi, din cauza ninsorilor abundente ACTUALIZARE 07:35 Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. Astfel, numărul judeţelor în care şcolile sunt închise a ajuns la trei, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi, relatează News.ro. Prefectura Vrancea a anunţat, miercuri dimineaţă, că, având în vedere ninsorile abundente, viscolul puternic şi avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru judeţul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost dispusă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea, miercuri. Activităţile didactice urmează a se desfăşura în sistem online, conform deciziilor unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar. O decizie similară a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi. În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi. Trafic feroviar, perturbat pe raza Regionalei București, Magistrala 300 ACTUALIZARE 07:30 Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute, anunță News.ro. ”Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste reţeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploieşti”, anunţă miercuri Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins şi pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulaţie. ”În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenţie au constatat că arborele căzut a afectat şi firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acţionează şi drezina pantograf îndrumată din Staţia Chitila”, precizează compania. De la ora 04:00, pentru asigurarea condiţiilor de intervenţie în siguranţă, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploieşti Vest, pe linia 5 din staţia Brazi şi pe firul I Ploieşti Vest – Ploieşti Sud. Echipele CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuţi, înlocuirea elementelor avariate şi verificarea instalaţiilor, în vederea reluării circulaţiei în condiţii normale de siguranţă. Peste 100 de intervenții ale ISU în București și Ilfov ACTUALIZARE 07:25 Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme. Din cauza ninsorii şi a viscolului, traficul aerian este perturbat pe aeroporturile ”Henri Coandă” şi ”Aurel Vlaicu”, fiind anulate şase curse aeriene, iar alte cinci aeronave au fost deviate spre aeroporturi din Varna, Sofia, Cluj-Napoca, Craiova şi Atena, scrie News.ro. ”În acest moment solicitările primite prin numărul de urgenţă 112 sunt preluate în dinamică de echipajele noastre din teren, fără a mai reveni la subunităţile din care fac parte până la soluţionarea tuturor cazurilor din raionul de intervenţie. Cele mai multe situaţii pentru care intervenim sunt cele generate de copacii căzuţi pe carosabil sau autoturisme, care blochează şi traficul rutier”, au anunţat reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov. Miercuri dimineaţă, sunt intervenţii în desfăşurare pentru îndepărtarea unui copac căzut pe cablurile de alimentare cu electricitate a tramvaielor în Calea Rahovei, intersecţie cu strada Progresului, a unui copac căzut pe şosea, pe strada Ion Rotaru, a doi copaci căzuţi pe şosea pe str. Dionisie, a unui copac căzut pe str. Banul Udrea şi pe str. Câmpia Libertăţii. Potrivit CNAB, au fost anulate şi cursele Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul-Bucureşti-Istanbul, în timp ce Qatar Airways 219 Doha - Bucureşti va ateriza la Atena. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, până miercuri, la ora 6.00, în Bucureşti au fost înregistrate 91 de intervenţii, dintre care 84 pentru îndepărtarea unor copaci şi şapte pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestor incidente, au fost avariate 32 de autoturisme. În Ilfov, au fost 10 intervenţii, din care 9 pentru îndepărtarea unor copaci şi una pentru un element de construcţie desprins. Au fost avariate 8 autoturisme. ”Nu au fost înregistrate situaţii deosebite şi nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF şi prin intermediul dispeceratului integrat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov. Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au informat că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Astfel, se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor. Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti şi Tarom 810 Suceava – Bucureşti. Totodată, ninsoarea abundentă a deviat patru aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin - Bucuresti va ateriza la Craiova. ”Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, au arătat reprezentanţii CNAB. Efectele viscolului la nivelul a 67 de localități ACTUALIZARE 06:50 Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în intervalul 17.02, ora 08.00- 18.02, ora 06:30, au fost înregistrate efecte la nivelul a 67 localități din 21 județe (AG, BV, BR, BZ, CT, CL, DB, GL, GR, HD, IL, IF, MH, OT, PH, SB, TR, TL, VS, VN, VL) și municipiul București. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 1 beci, 1 stradă, degajarea a 176 copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 67 autoturisme și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 10 imobile. Totodată, s-a intervenit pentru deblocarea a 29 autovehicule care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii depuse pe carosabil, pasagerii nu au necesitat îngrijiri medicale. Din punct de vedere al căilor de comunicații situația se prezintă astfel: a) rutier: OPRIT pe un sens de mers pe autostrada A0 (loc. Cornetu/IF) din cauza unui autovehicul derapat, pe autostrada A1 (sensul Pitești-București) pe autostrada A7 (integral), pe 4 drumuri naționale (DN 23B/loc. Măicănești/VN – Ciorăști/VN, DNCB/loc. Bragadiru, DN 22/loc. Râmnicu Sărat – Brăila, DN2B/între loc. Buzău și loc. Brăila) și pe 2 drumuri județene (DJ 740/AG și DJ 204E/AG) din cauza zăpezii depuse pe carosabil și a viscolului puternic; RESTRICȚONAT (MTMA>7,5 tone) pe 2 autostrăzi (A2/km 10-105 sensul B- CT și km 144-10 sensul CT-Buc, A3/integral), 3 drumuri naționale (DN 1/loc. Nistorești/PH – Dârste/BV, DN 1D/loc. Urziceni/IL – loc. Albești-Paleologu/IL, DN 2C/loc. Buzău și loc. Slobozia) și din cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil; RESTRICȚONAT (MTMA>3,5 tone) pe 2 drumuri naționale (DN 22/loc. Râmnicu Sărat/BZ – limită cu jud. BR și DN 2/între A7 – loc. Buzău). b) aerian: - 13 curse afectate (8 anulate, 5 redirecționate către alte aeroporturi) și 2 piste închise pe Aeroportul Internațional ”Henri Coandă București. c) naval: - județul Constanța – manevre suspendate în toate porturile; - județul Tulcea - manevre suspendate în Bara Sulina. d) feroviar: circulație în condiții de iarnă, cu întârzieri la plecare/sosire în București de aproximativ 60 de minute. e) tranzitul frontierei: pe podul Ruse – Giurgiu circulația rutieră pentru autocamioane este suspendată. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, în intervalul de referință s-au înregistrat avarii în 21 localități din 5 județe (BR, BZ, CT, PH și VN) însumând un număr de aproximativ 18.437 consumatori finali afectați. Efecte semnificative: Pe timpul asigurării misiunilor specifice, la nivelul ISU București-Ilfov 3 ambulanțe (2 în București, 1 în Clinceni/IF) au întâmpinat probleme punctuale în deplasare fiind sprijinite de alte echipaje de pompieri pentru deblocare, fără a fi înregistrate probleme semnificative. Totodată, în județul Giurgiu, pe DN 6, între loc. Valea Plopilor și Ghimpați, o ambulanță SABIF (C2) ce se deplasa în mun. Turnu Măgurele/TR pentru efectuarea unui transfer interclinic, a fost blocată temporar de 2 autotrenuri care au derapat. După deblocarea drumului, ambulanța și-a continuat deplasarea. În ceea ce privește situația unităților de învățământ: * Județul Giurgiu – cursuri cu prezență fizică suspendate; * Județul Vrancea – cursuri în sistem online; * Județul Brăila – cursuri online în 7 localități. La nivel național au fost mobilizați: * 18.089 lucrători * 8.112 mijloace tehnice În sprijinul populației au acționat: * 965 echipaje medicale SAJ (zi); * 885 echipaje SAJ (noapte); * 520 salvatori montani. A fost realizată manevra de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență către județele aflate sub Cod Portocaliu, pentru creșterea capacității de răspuns. Efortul susținut al personalului MAI, al structurilor aflate încoordonarea și coordonarea operațională a DSU, precum și cooperarea cu autoritățile locale și administratorii infrastructurii au permis gestionarea eficientă a situației. Prioritatea rămâne protejarea vieții și reducerea riscurilor pentru populatie. Structurile operative rămân mobilizate, iar situația este monitorizată permanent. Recomandări: Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare. Adaptați viteza la condițiile de drum. Nu blocați utilajele de deszăpezire. Informați-vă din surse oficiale înainte de a pleca la drum. Dacă rămâneți blocați în trafic: rămâneți în autoturism; semnalizați vizibil prezența; apelați 112 în caz de urgență. Pentru detalii despre vreme accesați www.meteoromania.ro iar pentru informații utile despre cum să vă protejați în situații de vreme extremă, accesați www.fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU. Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov ACTUALIZARE Miercuri, 18 febr, 06:44 ANM a emis miercuri dimineață Cod roșu de ninsori în București și Ilfov, valabil până la ora 08:20. „Se vor semnala: Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30...35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15...20 cm”, se arată în avertizarea ANM. Mesaj Ro-Alert Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a emis, miercuri dimineaţa, un mesaj RO-ALERT pentru cod roşu de ninsori abundente în Bucureşti. „Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 - 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi" - este mesajul transmis de autorităţi. Potrivit PMB, primăriile de sector intervin cu 378 de utilaje, 2.750 de operatori şi 18.626 de tone de material antiderapant solid şi lichid. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile staţiile STB, trecerile de pietoni, zona unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi instituţiilor publice. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Trafic oprit pe A7 București - Adjud Autostrada A7, pe tronsonul Bucureşti - Adjud, a fost închisă circulaţiei rutiere din cauza condiţiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic şi depuneri masive de zăpadă, circulaţia fiind deviată pe DN2 - E85, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea. Cetăţenii au fost sfătuiţi, printr-un mesaj RO-Alert, să ocolească zona şi să caute rute alternative. „Începând cu ora 05:30, a fost închisă circulaţia pe Autostrada A7, pe tronsonul Bucureşti - Adjud, traficul fiind deviat pe DN2 - E85. Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum”, a transmis IPJ Vrancea. De asemenea, din cauza formării de dune de zăpadă pe carosabil, şi tronsonul de drum al DN23B, între localităţile Măicăneşti şi Ciorăşti, a fost închis circulaţiei rutiere. Pentru acest tronson sunt recomandate rute ocolitoare pe DN23 şi DN23A. Circulaţia va fi reluată imediat ce condiţiile meteorologice şi starea carosabilului vor permite desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă, precizează IPJ Vrancea. Trafic restricţionat pe A3 Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat, miercuri dimineaţa, că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe autostrăzile A3 Bucureşti - Ploieşti, în condiţii de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. Potrivit unui comunicat de presă, în zonă se acţionează pentru menţinerea drumului practicabil, însă condiţiile meteo pot afecta siguranţa deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricţionării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3. Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului şi să utilizeze doar autovehicule echipate sezonului de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza condiţiilor de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule, să manifeste prudenţă sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren. CNAB: Curse aeriene anulate şi aeronave deviate Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). „Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Din cauza condiţiilor meteo au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia - Bucureşti - Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău - Bucureşti şi Tarom 810 Suceava - Bucureşti. A fost anulată şi cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul - Bucureşti - Istanbul”, au transmis reprezentanţii CNAB. De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin - Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto - Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv - Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin - Bucureşti va ateriza la Craiova, iar Qatar Airways 219 Doha - Bucureşti va ateriza la Atena. Potrivit sursei citate, zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii. „Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor”, au mai precizat reprezentanţii CNAB. Aceştia recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri. Cum se intervine în Capitală peste noapte. Aeroporturile Otopeni și Băneasa, deschise ACTUALIZARE Marți, 17 febr, 23:55 Autorităţile din Bucureşti anunţă că vor interveni întreaga noapte pentru îndepărtarea efectelor codului portocaliu de vreme rea, dar şi pentru a pune la adăpost toate persoanele de pe străzi. Se intervine pentru deszăpezite atât pe şosele, cât şi pe pistele aeroporturilor. „Ninge viscolit, iar vântul bate destul de tare. Se anunţă o noapte dificilă, cu ninsoare abundentă şi rafale puternice. Suntem în teren şi acţionăm continuu pentru ca mâine dimineaţă circulaţia să se desfăşoare în condiţii cât mai bune”, anunţă, marţi seară, Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2. Potrivit acestuia, utilajele intervin fără întrerupere pe arterele principale, în jurul spitalelor, şcolilor şi în zonele cu trafic intens. „Echipele sunt mobilizate pe tot parcursul nopţii. Monitorizăm permanent situaţia din Centrul de Comandă şi coordonăm intervenţiile în timp real, 24 de ore din 24”, a mai transmis primarul. De la ora 21.00, au ieşit în teren şi angajaţii ADPDU Sector 6. Angajaţii de la Salubrizare au intervenit de mai devreme. Se lucrează la deszăpezire şi împrăştierea materialului antiderapant. „Colegii vor fi pe teren până mâine dimineaţă, doar cu o pauză de la ora 7.00 la 8.00, pentru schimbul de tură”, au transmis oficialii Primăriei Sector 6. Aceştia anunţă, de asemenea, că nu lasă pe nimeni să doarmă în zăpadă. „Mergem cu ambulanţa socială prin sector şi îi luăm pe toţi cei care nu au un acoperiş deasupra capului. Îi ducem la adăpost, le dăm haine curate, medicamente, la nevoie, hrană caldă. Colegii de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 au salvat astăzi 60 de suflete. Acum, sunt în siguranţă, hrănite şi la căldură”, au mai transmis oficialii Primăriei Sector 6. Reprezentanţii STB au menţionat că, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu valabile pentru Municipiul Bucureşti, au activat planul de intervenţie pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a transportului public. „Pentru această perioadă, au fost asigurate stocuri suficiente de materiale antiderapante şi se va acţiona cu 33 de vagoane plug-perie pentru curăţarea căii de rulare a tramvaielor, iar 11 utilaje de deszăpezire vor acţiona la nivelul unităţilor de exploatare (autobaze şi depouri). De asemenea, 225 de angajaţi vor fi mobilizaţi pentru intervenţii operative. Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai”, a anunţat STB. Compania recomandă cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real. Şi pistele aeroporturilor Otopeni şi Băneasca sunt curăţate constant, nefiind anunţate probleme deocamdată. Pe durata codului portocaliu, Serviciul de Ambulanţă nu va opera transporturi interclinice, cu excepţia urgenţelor, au decis reprezentanţii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă. Drumuri județene troienite în Prahova ACTUALIZARE 21.32 Poliţia mai anunţă că pe Drumul Judeţean 710, în comuna Adunaţi, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, din cauza depunerilor de zăpadă pe partea carosabilă şi a ninsorilor abundente. La faţa locului sunt direcţionate echipaje de deszăpezire şi echipaje ale Poliţiei pentru monitorizarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului.



În acelaşi timp, pe Drumul Judeţean 102I în comuna Valea Doftanei, traficul este îngreunat ca urmare a unui accident rutier soldat numai cu pagube materiale, în care a fost implicat un autovehicul destinat transportului de persoane. În accident nu au fost persoane rănite.



"În continuare, poliţiştii rutieri monitorizează traficul rutier şi starea de viabilitate a drumurilor publice, în scopul prevenirii unor situaţii de risc. Recomandăm participanţilor la trafic să evite deplasările care nu sunt urgente!", mai anunţă IPJ Prahova. Avertismentul ANM: E posibil să fie emis cod roșu în timpul nopții ACTUALIZARE 21.29 Directoarea ANM, Elena Mateescu, anunță marți seară un strat de zăpadă consistent în Capitală și în alte regiuni, în contextul codului portocaliu de viscol puternic. Meteorologii previzionează strat de zăpadă în medie de 25-35 de cm în zonele vizate. Vântul va avea viteze la rafală de 60-85 km/h. În a doua parte a nopții, directoare ANM spune că vântul va crește în intensitate, fiind chiar posibilitatea să fie emis cod roșu de către meteorologi pentru zona de est a Munteniei. Detalii aici. Vremea rea închide șapte școli din județul Brăila ACTUALIZARE 21.19 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe. Măsura a fost luată preventiv, la cererea directorilor de unităţi de învăţământ, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu, valabilă până pe 18 februarie, ora 12.00, care vizează judeţul Brăila. Lista școlilor unde vor fi suspendate cursurile cu prezență fizică poate fi consultată aici.

Cursurile cu prezență fizică, suspendate în tot județul Giurgiu miercuri ACTUALIZARE 21.17 Cursurile cu prezență fizică de la toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu au fost suspendate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, urmând să se desfășoare online, prin decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din cauza codului portocaliu de vreme severă care anunță ninsoare abundentă și vânt puternic. Detalii aici. Viscolul afectează traficul pe DN1 ACTUALIZARE 21.09 Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii. Sursa citată precizează că a fost stabilită măsura restricţionării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcţia Bucureşti – Braşov, din apropierea localităţii Nistoreşti, începând cu ora 20:00. Detalii aici.

Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren ACTUALIZARE 21.07 Peste 2.700 de oameni şi circa 380 de utilaje vor interveni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului în Capitală, în perioada următoare, în contextul în care de la ora 20:00 oraşul intră sub incidenţa unui cod portocaliu de ninsoare şi viscol, valabil până miercuri la prânz. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, 920 de persoane vor lucra în tura de noapte şi 1.830 miercuri, în tura de zi. Totodată, 18.626 de tone de material antiderapant solid şi lichid sunt pregătite pentru deszăpezire. Detalii aici. Ministrul Transporturilor, şedinţă cu responsabilii fiecărui mod de transport ACTUALIZARE 20.05 Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban a avut, marţi, discuţii cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare. CNAIR a transmis că în zonele afectate de codurile meteorologice sunt mobilizate 1.571 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi, care vor acţiona pentru a menţine drumurile deschise circulaţiei, în condiţii de siguranţă. Avertisment al Poliţiei de Frontieră: Traficul poate fi afectat ACTUALIZARE 18.58 Poliţia de Frontieră avertizează că ninsorile, poleiul sau viscolul prognozate de către meteorologi pot afecta traficul prin punctekle de trecere a frontierei şi ar putea să apară întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare. „Poliţia de Frontieră Română informează că, potrivit avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în perioada de 17–19 februarie, sunt prognozate fenomene meteorologice severe (ninsori, viscol, polei, intensificări ale vântului şi vizibilitate redusă), care pot afecta traficul în zona de frontieră. În acest context, atragem atenţia asupra punctelor de trecere a frontierei din estul ţării, dar şi asupra drumurilor transfrontaliere din sud, unde, în condiţiile apartenenţei la Spaţiul Schengen, circulaţia se desfăşoară fără control de frontieră, însă poate fi îngreunată de starea carosabilului şi de condiţiile meteo nefavorabile”, a transmis, marţi, Poliţia de Frontieră. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, vremea poate genera întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare, în special pe arterele rutiere intens circulate şi pe cele care asigură legătura cu statele vecine. Polişiştii de frontieră recomandă şoferilor: să se informeze înainte de plecare asupra stării vremii şi a condiţiilor de drum

să îşi echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă;

să manifeste prudenţă sporită şi să respecte indicaţiile autorităţilor;

să ia în calcul rute sau puncte de trecere alternative, dacă situaţia o impune. Ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca ACTUALIZARE 18.10 Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, marţi, că ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca, iar turiştii sunt sfătuiţi să nu se aventureze ăn zonă fără anvelope de iarnă şi lanţuri antiderapante. Poliţiştii au instituit filtru la kilometrul 22. „DN 67C – Novaci – Rânca: Pe acest sector de drum se circulă în condiţii de iarnă. Nu vă deplasaţi către staţiunea montană Rânca cu autovehicule neechipate corespunzător pentru sezonul rece şi fără lanţuri antiderapante în dotare”, au transmis, marţi, oficialii DRDP Craiova. Aceştia anunţă că utilajele de deszăpezire acţionează permanent pe acest sector, având în vedere că staţiunea este aglomerată, fiind vacanţă. „La km 22 este instituit un filtru al Poliţiei, pentru verificarea existenţei anvelopelor de iarnă şi existenţei lanţurilor antiderapante”, au mai transmis drumarii. La rândul lor, reprezentanţii IPJ Gorj au transmis o serie de recomandări: echipaţi autovehiculul corespunzător sezonului rece – anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, lichid de parbriz rezistent la îngheţ, rezervorul alimentat corespunzător;

informaţi-vă înainte de a pleca la drum cu privire la starea vremii şi eventualele restricţii de circulaţie;

reduceţi viteza şi adaptaţi permanent stilul de conducere la condiţiile de drum – carosabil acoperit cu zăpadă, polei sau vizibilitate redusă;

măriţi distanţa de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă şi evitaţi frânările sau manevrele bruşte;

folosiţi luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării, iar în condiţii de viscol puternic, opriţi într-un loc sigur până la îmbunătăţirea vizibilităţii;

nu porniţi la drum dacă autovehiculul prezintă defecţiuni sau dacă nu aveţi experienţă în conducerea pe drumuri montane în condiţii de iarnă;

respectaţi indicaţiile poliţiştilor rutieri şi ale celorlalte autorităţi prezente în teren. Recomandarea DSU, în urma codului portocaliu anunțat de meteorologi ACTUALIZARE 17.35 „Am discutat cu domnul secretar de stat ideea de a lua decizii privind drumurile care ar putea fi închise preventiv, dacă situația se va agrava, pentru a evita blocarea oamenilor. Aceste măsuri vor fi anunțate din timp. Rugămintea noastră către populație este să fie atentă la anunțurile transmise prin RO-ALERT sau de către MAI. Dorința noastră este prevenția. Vom trimite utilaje și echipaje în județele aflate sub cod portocaliu și chiar în cele învecinate”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. „Recomandarea noastră este evitarea călătoriilor, mai ales în zonele aflate sub cod portocaliu. Ambulanța va evita transferurile care nu sunt urgente în aceste zone. În cazul urgențelor, se va colabora cu Ministerul Transporturilor pentru deschiderea drumurilor necesare intervențiilor”, a adăugat Arafat. Autoritățile, în alertă: risc meteorologic și hidrologic ridicat, anunță Ministerul Mediului ACTUALIZARE 17.33 Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului s-a reunit, marţi, într-o şedinţă extraordinară, după ce meteorologii şi hidrologii au emis avertizări pentru perioada următoare. „Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive”, a transmis secretarul de stat Raul Pop. El a adăugat că trebuie acordată o atenţie specială zonei de munte, întrucât multe persoane se află în vacanţa de schi. „Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenţia şi prudenţa sunt esenţiale în următoarele ore”, a transmis Raul Pop. Potrivit Ministerului Mediului, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU) a fost convocat, marţi, din dispoziţia ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, ca urmare a avertizărilor transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Secretarul de stat Raul Pop, care a condus şedinţa, a dispus monitorizarea permanentă a fenomenelor meteorologice şi hidrologice şi evaluarea permanentă a echivalentului de apă din stratul de zăpadă la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Citește și: România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre „Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de la ANAR să supravegheze permanent cursurile de apă şi să menţină legătura cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care este nevoie de intervenţii pentru a se debloca albiile cursurilor de apă în vederea asigurării scurgerii. Totodată, este important ca, prin unităţile teritoriale, ANAR să acţioneze pentru funcţionarea prizelor de apă, în vederea asigurării alimentării cu apă a populaţiei din toate localităţile cu sistem centralizat, asigurarea nivelului de apă optim prin exploatarea coordonată a lacurilor de acumulare”, a subliniat el. În cadrul CMSU s-a discutat, de asemenea, despre necesitatea informării continue a populaţiei privind evoluţia fenomenelor hidrometeorologice, asigurarea preluării cazurilor medicale speciale, monitorizarea permanentă a situaţiei, în contextul în care, în zilele următoare, topirea zăpezii poate duce la creşterea nivelurilor unor cursuri de apă; o atenţie deosebită trebuie acordată fenomenului de formare a poleiului. Totodată, a fost subliniată importanţa cooperării strânse cu autorităţile locale. „Având în vedere că în această perioadă este vacanţa de schi a elevilor şi mulţi dintre ei sunt la munte, exact acolo unde sunt prognozate intensificări ale vântului şi viscol, este nevoie ca toţi cei implicaţi să fie informaţi şi să se ia măsuri de prevenire. Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenţia şi prudenţa sunt esenţiale în următoarele ore”, a precizat Raul Pop. ACTUALIZARE 12.45 Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat marți, la Digi24, că autoritățile se pregătesc pentru valul de ninsori anunțat. Printre măsurile preventive, se numără și „evacuarea dializaților și gravidelor la termen din zonele care se blochează în astfel de situații, monitorizarea condițiilor drumurilor”. El a mai precizat că unele drumuri ar putea fi închise din timp, pentru a se evita blocarea oamenilor. „Dorința noastră este prevenim, nu să găsim persoane blocate pe drum”, a mai spus Raed Arafat. Știrea inițială Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare meteorologică cod portocaliu valabilă până joi, în care anunță ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic. În acest context, IGSU recomandă următoarele măsuri preventive: Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților. Și ISU București-Ilfov a dat un mesaj cu aceleași recomandări, în condițiile în care și Capitala se va afla dub Cod portocaliu de ninsori și viscol. Mai multe informații și recomandări se găsesc pe platforma națională fiipregatit.ro. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că urmează cel mai sever episod de viscol și ninsori din această iarnă. În jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia și partea de vest a Dobrogei va ninge abundent, stratul de zăpadă putând să ajungă până la 50 de centimetri. Și în Capitală va ninge viscolit, a precizat expertul ANM.

