Ciucu afirmă că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei”

Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat luni primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că Termoenergetica repetă experienţa „defunctului” RADET.

Ciprian Ciucu a menţionat, într-o postare pe Facebook, că, în aceste zile, „se concentrează” pe „salvarea” sistemului de termoficare - într-o primă fază evitarea falimentului, după care, în cursul anului, „optimizarea” şi „eficientizarea” sistemului.

„Pe scurt, după ce RADET a fost desfiinţată şi înlocuită cu Termoenergetica, aceasta din urmă are fix aceleaşi probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înfiinţare a avut pierderi uriaşe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experienţa defunctului RADET. Nu va fi uşor, vor fi multe bătălii politice şi admnistrative de dus. Sper să fiţi cu mine”, a scris Ciprian Ciucu luni, într-un mesaj pe Facebook.

Primarul a avut o întâlnire luni cu reprezentanţii Termoenergetica, cu care a discutat despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei. De asemenea, el a avut o discuţie cu conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, instituţie care reglementează modul în care funcţionează Termoenergetica şi relaţia dintre Termoenergetica şi ELCEN.

„Aşa cum este acum Termoenergetica NU funcţionează pe principii economice, «vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei». Asta, în condiţiile în care costurile cu forţa de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcţionează în condiţii de eşec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare şi plăţi care au dus la penalităţi aberante): penalităţile anuale sunt dublul investiţiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investiţii şi 60 mil. penalităţi). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE şi am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulţumesc”, a adăugat Ciucu.

„Suntem în dilema cu oul şi cu găina”

Conform edilului, o altă problemă majoră vine din diferenţa dintre pierderile tehnologice de circa 22,5% şi pierderile reale de circa 39%.

Ciprian Ciucu urmează să discute marţi cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre integrarea producţiei cu distribuţia, dar şi despre retehnologizarea ELCEN.

„O parte din problemele de termoficare, cele din această perioadă, vin dinspre ELCEN care are probleme din cauza neplăţii datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul şi cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic! Am convenit cu dl. ministru Bogdan Ivan să analizăm mâine activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discutăm despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent, care să integreze producţia cu distribuţia. O mare parte din datorii vin de aici”, a explicat primarul general al Capitalei.

El a atras atenţia că falimentul Termoenergetica atrage „automat” falimentul ELCEN şi „colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit” din perioada regimului comunist.

„Voi cere conducerii ELCEN şi Termoenergetica să vină cu explicaţii clare, dacă soluţii nu au! Nu sunt aspecte care să ţină de voinţa primarului sau a ministrului Energiei, pentru că nu suntem absurzi şi nu vrem noi să dăm apă caldă şi căldură. Voi rediscuta acest subiect şi cu domnul ministru Ivan”, anunţă primarul Capitalei.

