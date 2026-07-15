Un colet provenit din Slovacia, care conținea mai multe plicuri de canabis, a fost livrat la destinație direct de mascați. Flagrantul a fost organizat într-un sat din Neamț.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani aducea drogurile din străinătate și le primea prin intermediul serviciilor de curierat, dar curierii habar nu aveau ce transportă, explică Ligia Pricop, corespondentul Digi24.

Pachetul a venit de data aceasta din Slovacia. Polițiștii aveau informații și a organizat un flagrant.

Totul s-a petrecut într-un sat din județul Neamț. Bărbatul a primit coletul de la curier, i-a plătit puțin peste 1.000 lei și imediat după ce s-a finalizat tranzacția, polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au reținut.

În colet era canabis, droguri pe care acesta plănuia să le vând chiar în județul Neamț.

Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia și au găsit sub o movilă de gunoi în pachet similar în care se aflau, de asemenea, droguri.

Bărbatul va ajunge în instanță cu propunere de arest preventiv.

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Editor : Sebastian Eduard