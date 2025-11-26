România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Donahue. Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis, la rândul ei, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.

Aflat în vizită la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, împreună cu ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, generalul american a declarat că România va rămâne întotdeauna o figură centrală în această parte a Alianţei. Vizita la Constanţa a avut loc după ce o nouă dronă rusească a survolat teritoriul naţional, de data aceasta traversând trei judeţe, Tulcea, Galaţi şi Vaslui, unde s-a şi prăbuşit în localitatea Puieşti.

Potrivit ministrului Ionuţ Moşteanu, drona nu a avut încărcătură explozivă, iar din motive de securitate, nu a fost doborâtă de aeronavele de luptă care s-au ridicat de pe aeroporturile Borcea şi Mihail Kogălniceanu.

Comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa s-a întâlnit cu militarii aliaţi staţionaţi în Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu", care găzduieşte cea mai mare prezenţă militară americană din România.

„Astăzi ne-am alăturat militarilor americani, români și aliați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru o vizită axată pe demonstrații ale capabilităților militare de descurajare. Charge d’Affaires Michael Dickerson, alături de generalul Christopher Donahue și ministrul apărării Ionuț Moșteanu, au participat în cadrul demonstrațiilor, inclusiv al unui zbor cu elicopterul Blackhawk, pilotat de Divizia a 3-a Infanterie a Armatei SUA, care a evidențiat prezența susținută a SUA și NATO în România”, a transmis Ambasada SUA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„România este deosebit de importantă pentru noi. Va fi întotdeauna figura centrală a acestei părţi a Alianţei. Ne-am angajat pentru prezenţa noastră aici şi întotdeauna va fi aşa”, a dat asigurări Christopher Donahue.

Chiar înaintea vizitei sale, pe Aeroportul Militar de la Mihail Kogălniceanu s-au întors cele două aeronave Aerofighter Typhoon, aflate pe urmele dronei care a survolat judeţele Tulcea, Galaţi şi Vaslui, unde s-a prăbuşit fără a fi doborâtă.

România va primi curând o capabilitate nouă de luptă împotriva dronelor, depre care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că „va intra în serviciu operaţional al Armatei Române în curând și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone”. „Trebuie să putem face faţă mai bine acestor tipuri de provocări”, a mai spus ministrul.

„Am dezvoltat o capabilitate nouă, în stare să doboare aceste drone. E în stadiul final şi lucrăm cu întreaga armată română, astfel încât să ne asigurăm că aceste capabilităţi vor putea fi implementate cât mai repede posibil”, a adăugat Christopher Donahue.

„Revenind la ziua de astăzi şi faptul că general Donahue este astăzi aici, este un semnal foarte bun pentru România, un semnal că avem multe de construit în continuare. Suntem pe un parcurs de peste 30 de ani de parteneriat şi ăsta este un lucru care ne ajută să fim optimişti pentru viitor. Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros şi pentru securitatea României”, a declarat ministrul Apărării.



Potrivit acestuia, noua capacitate antiaeriană va intra în serviciul operaţional al Armatei Române în curând „şi ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone. Trebuie să putem face faţă mai bine acestor tipuri de provocări”.

Contextul vizitei lui Donahue

Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei din Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.

„Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice”, a completat Ambasada SUA în mesajul postat în pagina sa de Facebook.

Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 „Mihail Kogălniceanu” găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.

După retragerea efectivelor Diviziei 101 Aeropurtate, la Mihail Kogălniceanu rămân în jur de 800 de soldaţi americani. În total, cu cei de la Câmpia Turzii şi Deveselu, vor fi aproximativ 1.000 de militari americani pe teritoriul României.

Editor : M.C