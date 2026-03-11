Live TV

Exclusiv Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți. „Apar elemente de drept internațional”

aeronave f-35
Aeronave de luptă F-35. Foto: Shutterstock
Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a vorbit la Digi24 despre ce înseamnă aducerea unor avioane militare americane și trupe în România, în cntextul războiului din Orientul Mijlociu, precum și despre răspunsul pe care îl va da Bucureștiul după ședința CSAT de miercuri. Acesta a spus că o dislocare a unor capabilități militare care vor acționa în războiul din Iran ar face ca România să devină „țară cobeligerantă”, lucru care ar ridica probleme de drept internațional. Sandu Valentin Mateiu a subliniat și faptul că „va exista o reacție și, firește, va trebui să fim pregătiți și de răspunsul pe care îl va aduce acea reacție”, dar „avem un partener de strategic, mereu am scos în evidență prietenia noastră cu Statele Unite, importanța bazei de la Kogălniceanu, și da, prietenul la nevoie se cunoaște”.

„Am să le separ. Mai întâi, avem trecut pe agenda CSAT-ului această cerere a aliatului în baza acordurilor din 2005, consolidat în 2015, privind dislocarea unor capabilități militare. Și aici lucrurile sunt clare - convocarea CSAT, iar o decizie în situația în care este un element major, și Parlamentul. Un alt lucru este că această dislocare vine în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Și aici putem vorbi, teoretic, doar teoretic, despre ce ar însemna dislocarea unor avioane de luptă sau de realimentare în zbor aici și implicarea lor în acțiunile de luptă din Orient Mijlociu”, a declarat Sandu Valentin Mateiu marți, la Digi24, întrebat despre intenția Statelor Unite de a trimite avioane militare și trupe în România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

„Decizia politică va fi cu greutatea adecvată”

„Plec de la realități. În clipa de față, deși pot zbura cu realimentare din Statele Unite, bombardierele americane B1 zboară de la baza din Fairford din Marea Britanie către Iran și execută misiuni de luptă acolo. Firește, teoretic putem vorbi de o dislocare în România, ori a unor avioane de realimentare în zbor, ori a unor avioane de luptă. Iar în momentul în care acestea acționează direct de pe teritoriul nostru, suntem cobeligeranți și apar probleme de drept internațional. Decizia politică, firește, va fi cu greutatea adecvată. Dar militar vorbind, distanța din Iran până la București este jumătate din distanța Iran - Marea Britanie sau Iran - Diego Garcia (bază britanică din Arhipelagul Chagos - n.red.).

Întrebat la ce riscuri s-ar expune România dacă acceptă această dislocare, comandorul în rezervă a spus că totul este în funcție de ce decidem.

Poate fi o simplă dislocare de avioane de susținere, sau poate fi o dislocare de avioane care execută misiuni de luptă plecând de pe teritoriul nostru. Și atunci lucrurile, vă spuneam, apar elemente de drept internațional. Firește că va exista o reacție și, firește, va trebui să fim pregătiți și de răspunsul pe care îl va aduce acea reacție.

Cu privire la ce să ne așteptăm din partea Iranului în acestă situație, Mateiu a precizat că „Iranul, la capitolul rachete balistice nu mai are acea densitate inițială, însă dronele continuă. Dar și aici, la nivel redus, este sub o ploaie de bombe, pentru că americanii și israerieni au reușit să obțină superioritatea aeriană. Dar Iranul poate replica împotriva statelor pe care le consideră că sunt implicate, prin faptul că atacul american pleacă de pe teritoriul lor sau avioane americane tranzitează spațiul aerian, lovind cu rachete balistice cum au încercat la Akrotiri, în Cipru, chiar și preventiv, sau cum au fost cele două rachete balistice spre Turcia. Nu mai vorbim de teama de activare a celor celule teroriste despre care se vorbește.

„Avem un partener de strategic, prietenul la nevoie se cunoaște”

Chestionat cu privire la durata acestor atacuri americane și israeliene asupra Iranului, Sandu Valentin Mateiu a spus că nu ar vrea să speculeze, „dar oricum, atunci când ceri unui aliat din proximitatea unui teatru de operațiuni dislocarea unor capabilități militare, înseamnă că într-adevăr sunt legate într-un fel sau altul de ceea ce se întâmplă în acel teatru de operații. Dar trebuie să vedem și cealaltă parte. Avem un partener strategic, mereu am scos în evidență prietenia noastră cu Statele Unite, importanța bazei de la Kogălniceanu, și da, prietenul la nevoie se cunoaște”.

„România poate deveni țină a Iranului, dar până să ajungem o amenințare pentru ei mai este”

Întrebat la „Jurnalul de seară” de Cosmin Prelipceanu dacă România poate deveni o țintă a Iranului, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a răspuns afirmativ: „Da, Teheranul deja a spus că va lovi orice stat care este prins în conflict, ori că de la bazele lui pleacă atacul împotriva Iranului, ori că prin spațiul lui aerian trec avioanele care bombardează Iranul. Până să ajungem să fim o amenințare pentru Iran cred că mai este. Iranul poate lovi. Rațiunea pentru care a fost instalat scutul de la Deveselu a fost interceptarea rachetelor iraniene și au, la limită, rachete care poti lovi sud-estul Europei”, a conchis Mateiu.

