FRF pune în vânzare biletele pentru meciul Turcia - România. Cât costă un tichet și cum poate fi achiziționat

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că biletele pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri.

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, în semifinala play-off-ului pentru CM, relatează News.ro.

Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Preţul unui tichet este de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord. Sunt disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP şi serie şi număr CI sau paşaport, număr de telefon şi adresă de email. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Procedura de cumpărare:

Începând de vineri, 6 februarie, ora prânzului, va fi posibilă înregistrarea comenzilor.

După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federaţia de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor.

În aproximativ 5 zile, Federaţia de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate.

Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. Dacă vor obţine biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni la turneul final, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.

