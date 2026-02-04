Live TV

PSD: „Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”

membri ai psd la sedinta
Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei
Nazare: „Joi publicăm pachetul de relansare economică, rezultat din dialogul cu mediul de afaceri”

PSD a transmis, miercuri seară, că Programul de stimulare a economiei putea fi adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus, considerându-l vinovat de indecizie şi tergiversare pe premierul Ilie Bolojan.

„Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan! Cu certitudine, măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum 5 luni, de când a fost propus de PSD. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preţ, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului”, a transmis, miercuri seară, PSD.

Social-democraţii se referă la faptul că România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului.

„Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deşi, spre deosebire de atunci, acum, nici America şi nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este ţara cu cea mai mare inflaţie din UE, 8,6%, la mare distanţă faţă de următoarea. Nimeni de bună credinţă nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă şi încredere. Iar oamenii suferă”, au mai transmis social-democraţii.

Potrivit acestora, „nemulţumirea socială s-a generalizat în mare măsură pentru că premierul Bolojan n-a ştiut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează” şi că „ideile bune trebuie susţinute, promovate şi aplicate în timp util şi nu ignorate sau subminate”.

„Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat şi înţeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare şi profund nocive n-ar fi existat. Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică premierul Ilie Bolojan pare că a înţeles, în sfârşit, şi necesitatea protejării populaţiei şi a reducerii inflaţiei. PSD salută şi susţine mecanismul pe care acesta l-a anunţat în privinţa plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esenţiale”, au mai transmis reprezentanţii PSD.

Premierul Ilie Bolojan anunţă, miercuri, că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.

Nazare: „Joi publicăm pachetul de relansare economică, rezultat din dialogul cu mediul de afaceri”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri după-amiază, într-o postare pe Facebook, că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică, construit în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri.

În ultimele săptămâni, spune ministrul, au avut loc „o serie consistentă de întâlniri și discuții” cu principalii parteneri din economie, în contextul definitivării programului care urmează să fie publicat în transparență.

Acesta a transmis că a participat la întâlniri şi discuții pentru pregătirea pachetului cu reprezentanții Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC), iar alte asociații patronale au transmis propuneri şi feedback.

 

