Consilier de stat la Cotroceni: Legea privind finanțarea ONG-urilor trebuie discutată „cu societatea civilă la masă”

Orice lege care priveşte societatea civilă trebuie discutată cu societatea civilă la masă, a transmis vineri consilierul de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale Diana Pungă, referindu-se la proiectul de lege privind transparentizarea finanţării ONG-urilor.

Potrivit acesteia, o lege bună nu se construieşte împotriva celor pe care îi reglementează, ci prin consultare, cu bună-credinţă şi cu respect pentru rolul pe care societatea civilă îl are într-o democraţie funcţională.

„Proiectul de lege privind transparentizarea finanţării ONG-urilor a stârnit, oarecum firesc, reacţii puternice. Şi cred că tocmai intensitatea acestor reacţii arată de ce este nevoie de mai mult dialog şi nu de mai multă polarizare. În activitatea mea, mă întâlnesc constant cu organizaţii ale societăţii civile: mai mari sau mai mici, cu resurse solide sau cu echipe foarte restrânse, active în domenii extrem de diferite. Unele au mecanisme de transparenţă bine puse la punct. Altele au nevoie de sprijin, claritate şi reguli mai uşor de aplicat. Dar un lucru pot spune fără ezitare: orice lege care priveşte societatea civilă trebuie discutată cu societatea civilă la masă”, a scris consiliera de stat, pe Facebook.

Diana Pungă admite că transparenţa este necesară, dar consideră că nu trebuie transformată într-un instrument de suspiciune generalizată, iar sancţiunile trebuie să fie proporţionale, rezonabile şi aplicabile.

„Transparenţa este necesară. Încrederea publică se construieşte şi prin reguli clare, prin responsabilitate şi prin raportare corectă. Dar transparenţa nu trebuie transformată într-un instrument de suspiciune generalizată, iar sancţiunile trebuie să fie proporţionale, rezonabile şi aplicabile”, a arătat consilierul de stat pentru relaţia cu societatea civilă.

ONG-urile sunt şi trebuie să rămână parteneri ai instituţiilor publice, nu adversari ai statului, atrage ea atenția, spunând că se multe ori aceste organizații sunt cele care sunt alături de categoriile pe care statul ajunge uneori prea târziu să le ajute.

„De foarte multe ori, aceleaşi organizaţii pe care astăzi unii se grăbesc să le pună sub semnul întrebării sunt cele cărora le mulţumim când ajung acolo unde statul ajunge greu sau prea târziu: lângă copii vulnerabili, lângă victime, lângă persoane cu dizabilităţi, în comunităţi izolate, în situaţii de criză. De aceea, cred că dezbaterea din Camera Deputaţilor trebuie să fie una serioasă, tehnică şi aşezată, cu organizaţii reprezentative invitate să îşi prezinte punctele de vedere. Nu este suficient să strigăm de pe margine. Este nevoie de implicare acolo unde se discută, se corectează şi se decide forma finală a legii”, a evidenţiat Diana Pungă.

Societatea civilă, a susţinut ea, are nevoie, la rândul ei, de mai multă unitate şi de o voce comună, articulată şi responsabilă, „nu doar reacţii fragmentate, nu doar îngrijorări exprimate în spaţii separate, ci participare directă, argumentată şi asumată”.

„O lege bună nu se construieşte împotriva celor pe care îi reglementează. Se construieşte prin consultare, cu bună-credinţă şi cu respect pentru rolul pe care societatea civilă îl are într-o democraţie funcţională. Pentru că o democraţie sănătoasă nu se teme de societatea civilă, ci construieşte împreună cu ea”, a fost mesajul consilierului de stat.

Senatul a adoptat, recent, în plen, o propunere legislativă iniţiată de AUR prin care asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia depunerii anuale la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a surselor de finanţare. Camera Deputaţilor este for decizional.

