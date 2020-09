Continuă scandalul tabletelor pentru elevi. Anisie: Am aflat din presă ce s-a întâmplat cu licitația. De ce să îmi dau eu demisia?

Ministerul Educației, Monica Anisie, a declarat marți că a aflat din presă ce s-a întâmplat cu licitația privind achiziția de tablete pentru elevi și că a cerut premierului demisia șefei ONAC. Ea a precizat că ministerul și-a îndeplinit obligația, aceea de a asigura banii necesari achiziției și că nu se simte responsabilă pentru această situație.

"Acum, sunt aproximativ 82.000 tablete pentru copii. Avem acum un câștigător desemnat, noi am aflat din spațiul public, informația nu a fost transmisă la Ministerul Educației. Avem un singur câștigător pentru 3 loturi din 9 și încă procedura nu a fost încheiată, în această perioadă suntem în perioada de contestații. Până în 7 septembrie există procedura de contestația. S-ar putea contesta. Prin urmare, s-ar putea să nu fie declarat câștigător până la final operatorul economic care a câștigat inițial

Sunt dezamăgită de modul în care ONAC a gestionat situația.

Președinta ONAC m-a asigurat în toate discuțiile că lucrurile sunt bine realizate, că vom avea câștigători și că va fi bine la începutul anului școlar.

Am aflat din presă ce s-a întâmplat cu această licitație și atunci am premierului să o demită pe directoarea ONAC.

Tabletele în școli reprezintă un parcurs de achiziție publică, în momentul în care se va încheie procesul de achiziție putem spune când vor fi livrate. Termenul pe care eu l-am impus a fost 10 septembrie.

La Ministerul Educației facem deja licitație pentru 1164 de licee pentru a achiziționa laptopuri, licitația e în desfășurare.", a spus Anisie.

Ea a precizat că Ministerul Educației va ajuta școlile să cumpere echipamentele necesare.

„Pentru că am prevăzut posibilitatea să se întâmple acest lucru și pentru că, știți foarte bine, o achiziție centralizată presupune mai multe riscuri, am luat decizia ca la nivelul unităților de învățământ să se facă un necesar și să ajutăm școala să achiziționeze echipamentele de care are nevoie. De aceea, Guvernul a alocat 175 de milioane de euro, nu numai pentru echipamente electronice, ci și pentru echipamente sanitare”, a spus Anisie, care a precizat că acestea pot fi achiziționate nu numai de școli, ci și de școli în parteneriat cu inspectoratele sau cu administrațiile locale.

Întrebată dacă apreciază că trebuie să își dea demisia în contextul acestui scandal, Anisie a răspuns: "Am realizat eu achiziția ca să fac asta?

Ministerul Educației se ocupă de procesul de învățământ, având în vedere cât ne-am preocupat și că avem azi rezultate, nu văd de ce mi-aș da demisia.

Responsabilitatea ministerului a fost să acorde banii necesari achiziției.

În semn de responsabilitate față de elevi și profesori trebuie să continui acest mandat".

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, i-a cerut premierului Ludovic Orban demiterea șefei Oficiului Naţional de Achiziţii Centralizate, Cornelia Nagy, din cauza rezultatului „catastrofal” al stadiului licitaţiei privind achiziţia de tablete pentru elevi.

„Ministerul a început demersurile pentru achiziţionarea celor 250.000 de dispozitive electronice încă din data de 7 mai, când a fost alocată prin Hotărâre de Guvern suma de 150 de milioane de lei. Toate instituţiile implicate, inclusiv Oficiul Naţional al Achiziţiilor Centralizate, şi-au luat angajamentul să încheie, în termenii agreaţi, toate procedurile, astfel încât dispozitivele să fie, în prima zi de şcoală, la dispoziţia elevilor. Deşi au beneficiat de tot sprijinul MEC în toată această perioadă, oficialii ONAC au refuzat să fie cooperanţi şi proactivi în identificarea de soluţii rapide, dovadă fiind rezultatul catastrofal al acestui întreg proces.

Mai grav, ONAC nu a informat în timp util MEC cu privire la stadiul licitaţiei, deşi au existat nenumărate solicitări zilnice privind acest subiect”, potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei.

Redactare Georgiana Marina