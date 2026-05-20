Copiii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec. World Vision România: „Doar 1 din 2 ar anunța poliția”. De ce rămân tăcuți

Un studiu realizat de Fundația World Vision România arată că mulți copii din România evită să vorbească despre abuzurile prin care trec, din teama că nu vor fi crezuți sau vor fi judecați. Organizația atrage atenția că această teamă rămâne principalul obstacol în calea raportării cazurilor de violență.

„Doar 3 din 5 copii spun că ar vorbi cu părinții despre o situație de abuz, în timp ce doar 1 din 2 ar anunța poliția. Teama că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice rămâne principala barieră care îi împiedică să ceară ajutor”, arată datele World Vision România, potrivit unui comunicat de presă.

Organizația face referire la reacțiile publice apărute în cazul unei adolescente de 15 ani din județul Vaslui, care a apelat 112 pentru a reclama o posibilă agresiune sexuală.

„Reacțiile publice apărute în cazul adolescentei de 15 ani din Vaslui care a apelat 112 pentru a reclama o posibilă agresiune sexuală transmit un mesaj periculos către copii și adolescenți: că atunci când vorbesc despre ceea ce li se întâmplă riscă să fie acuzați, ironizați sau transformați în ținte ale discursului public. Un copil care raportează o posibilă situație de abuz trebuie ascultat și protejat, nu acuzat public”, transmite World Vision România.

Organizația subliniază că adolescenta a acționat conform recomandărilor specialiștilor în protecția copilului, cerând ajutor într-o situație percepută ca periculoasă.

„Adolescenta a făcut exact ceea ce specialiștii și organizațiile care lucrează în domeniul protecției copilului îi încurajează constant pe copii să facă: să ceară ajutor atunci când se simt în pericol și să contacteze autoritățile sau adulții de încredere”, se arată în comunicat.

World Vision avertizează că expunerea publică a cazurilor de acest tip poate descuraja raportarea altor situații similare.

„Aleg să tacă din cauza fricii”

„În multe cazuri, copiii aleg să tacă tocmai din cauza fricii de reacțiile adulților. Atunci când un minor care reclamă un posibil abuz este pus sub semnul întrebării în spațiul public, efectul depășește cazul individual și poate descuraja și alți copii să mai raporteze situații similare”, transmite organizația.

World Vision România atrage atenția și asupra responsabilității persoanelor publice în modul în care comentează astfel de situații, subliniind impactul asupra încrederii copiilor în instituții: „Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să îi protejeze”.

Copiii și adolescenții pot apela la 112 în situații de urgență, la linia 119 pentru raportarea abuzurilor sau la adulți de încredere, precum părinți, profesori ori consilieri școlari, mai arată World Vision România.

„Tot mai mulți adolescenți se simt mai în siguranță să ceară ajutor prin instrumente digitale, platforme online sau forme de raportare confidențiale și accesibile”, mai transmite organizația.

World Vision România susține dezvoltarea unor platforme online moderne de raportare a abuzurilor, adaptate modului de comunicare al copiilor și adolescenților, și derulează programe de educație pentru siguranța acestora, inclusiv în mediul digital.

