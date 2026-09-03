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Copil de 9 ani pe trotinetă electrică, accidentat grav după ce a fost acroșat de un camion

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Trotineta electrică. Foto: Profimedia
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Un copil de 9 ani aflat pe o trotinetă electrică a fost accidentat grav, joi după-amiază, după ce a fost acroşat de un autocamion la intersecţia unei străzi din localitatea Mureşenii Bârgăului cu Drumul Naţional 17, în judeţul Bistriţa-Năsăud, relatează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), la faţa locului a intervenit echipajul de terapie intensivă al SMURD, care a stabilit că minorul a suferit leziuni şi traumatisme severe la nivelul picioarelor.

A fost chemat în sprijin un elicopter SMURD, care l-a transportat pe copil la o clinică de chirurgie pediatrică din Târgu Mureş.

Poliţiştii au stabilit că, la intersecţia DN 17 cu o stradă laterală din Mureşenii Bârgului, minorul aflat pe o trotinetă electrică ar fi fost acroşat de un autotren condus de un şofer de 36 de ani, din Botoşani.

„Astăzi, 3 septembrie, poliţiştii Serviciului Rutier Bistriţa-Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier în localitatea Mureşenii Bârgăului. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un minor de 9 ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică pe o stradă laterală, la intersecţia cu Drumul Naţional 17, ar fi fost acroşat de un autotren care se deplasa pe direcţia Bistriţa-Vatra Dornei şi care era condus de un bărbat de 36 de ani, din judeţul Botoşani. În urma accidentului, minorul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii Serviciului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzei şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

IPJ Bistriţa-Năsăud a avertizat, într-un comunicat transmis în luna august, că trotinetele electrice au urcat pe locul al doilea în topul cauzelor generatoare de accidente rutiere în judeţ, numărul incidentelor de acest tip fiind aproape dublu faţă de anul anterior.

Totodată, în aproape 40% dintre accidentele petrecute în acest an cu trotinete electrice, conducătorii lor aveau sub 14 ani, cu toate că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice numai de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani, iar până la 16 ani este obligatorie purtarea căştii de protecţie. 

Editor : Liviu Cojan

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