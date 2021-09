CTP, despre noul antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu: „E logic să încerce să îi antreneze acest joc mai ofensiv”

După despărțirea de australianul Darren Cahill, Simona Halep a anunțat numele antrenorului cu care va colabora în continuare. Este vorba despre Adrian Marcu. El va colabora în staff-ul Simonei și cu Daniel Dobre, cel cu care sportiva lucra atunci când a câștigat Turneul de la Wimbledon. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, marți, la Digi24, decizia Simonei Halep.

„Adrian Marcu ar fi putut să o antreneze mult mai mult timp pe Simona, dacă nu ar fi intervenit acea decizie intempestivă a Simonei, din 2013, de a rupe colaborarea, decizie pe care acum, la maturitate, cred că Simona nu o mai consideră inspirată. Am discutat atunci cu Adi Marcu despre această despărțire, și fără vreun resentiment și cu generozitate îmi spunea că Simona e un mare talent, că are o inimă mare și că va face și fără el o carieră pe măsură.

Adrian Marcu, pe baza multei sale experiențe și științe a tenisului și a psihologiei jucătorului, inspiră respect și are autoritate, ceea ce este foarte important în cazul Simonei, care, dacă simte că antrenorul este nesigur și încearcă să o mobilizeze cu vorbe frumoase, „pozitive”, dar inconsistente, reacționează impulsiv și dur, cum s-a văzut în destule cazuri.

Simona are un „al doilea joc”, cum l-am numit la Australian Open-ul din 2018, în semifinala cu Kerber, în meciul precedent cu Lauren Davis, sau la Roland Garros-ul din 2018 pe care l-a câștigat. A arătat că poate să joace agresiv, să fie o jucătoare de punct făcut de ea, și nu să aștepte greșeala adversarei. De atunci, prea rar a mai făcut acel joc.

Adrian Marcu știe că Simona Halep are o vârstă, are 30 de ani, și nu mai este atât de capabilă să facă meciuri lungi, epuizante, cu schimburi stânga-dreapta, foarte dure pentru ea. E logic să încerce să îi antreneze Simonei acest joc mai ofensiv, mai scurt. Nu neapărat cu veniri la fileu, cât cu agresivitate în jocul din spatele terenului.

Simona trebuie să își calculeze foarte atent eforturile începând din acest moment. Dar acum, în perioada până la Australian Open, cred că trebuie să joace. Să participe la ce turnee au mai rămas. La Turneul Campioanelor nu mai poate ajunge, dar are Indian Wells, are Moscova, turnee pe care nu trebuie să le rateze, fiindcă are nevoie de jocuri în picioare, după această pauză lungă.

Dacă Simona îl va păstra în echipă pe Daniel Dobre, cred că va fi o nouă decizie inspirat a Simonei, pentru că este un conducător de antrenamente excelent, care îi poate fi de mare folos Simonei în continuare. Totul este să o țină fizicul. Dacă o ține, atunci cred că putem aștepta alte mari performanțe ale Simonei care să ne umple de bucurie”, a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

În urmă cu 5 zile, Simona Halep a anunțat că renunță la antrenorul australian Darren Cahill. Este pentru a doua oară când cei doi se despart, după ce, în 2018, antrenorul a anunțat că își va întrerupe activitatea pentru a-și petrece mai mult timp cu familia.

