Cu cât au scăzut cheltuielile cu salariile în sectorul public în octombrie. Premierul: „Am tăiat anumite sporuri”

Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale au dus, în luna octombrie, la o reducere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, explicând că această scădere este rezultatul eliminării unor sporuri.

„Pentru prima dată, măsurile de corecţie au arătat că, în luna octombrie, de exemplu, ne-au scăzut cheltuielile de personal, cheltuielile cu salariile în sectorul public. Noi cheltuim în jur de 13-14 miliarde într-o lună în România cu salarii în sectorul pubic. Ne-au scăzut cu 500 de milioane", a spus joi seară premierul, la Euronews România, conform News.ro.

„Am tăiat anumite sporuri, am luat măsurile din educaţie, fondurile europene au fost limitate, sporul de condiţii vătămătoare a fost la fel limitat, deci aceste măsuri au făcut să avem deja nişte efecte. Sunt efecte care au loc doar pe ultimele trei luni de zile, pentru că au intrat doar din septembrie multe dintre ele în vigoare. Unele vor intra de la 1 ianuarie", a afirmat Ilie Bolojan, întrebat care au fost măsurile care au dus la scăderi.

Premierul a transmis că România va încheia acest an cu un deficit de 8,4%.

„Sigur, pare o ţintă abstractă, dar este o ţintă de seriozitate. Le demonstrăm creditorilor noştri, partenerilor noştri, mediului de afaceri, Comisiei Europene, că România, dacă spune ceva şi face. Asta înseamnă încredere, asta însemnă credibilitate, asta înseamnă scăderea dobânzilor şi reluarea ciclului de dezvoltare care se va face începând de anul viitor", a mai spus Bolojan.

Citește și:

Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni: Un numitor comun este departe. Pensia din prezent, 5.000 de euro

Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul sancțiunilor SUA: „Gândiți-vă la Romgaz, este partener”

Editor : A.M.G.