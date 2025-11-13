Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul sancțiunilor SUA: „Gândiți-vă la Romgaz, este partener”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că, dacă nu se găseşte o soluţie comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut odată cu intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de guvernul SUA care vizează şi această companie petrolieră rusească.

„Suntem în situaţia în care, dacă nu se găseşte o soluţie comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut, pentru că orice fel de companie care lucrează cu Lukoil, dacă nu se separă foarte clar fluxurile financiare, va fi în ipostaza de a intra sub aceste sancţiuni.

Şi gândiţi-vă că avem companii importante care lucrează cu Lukoil, gândiţi-vă la Romgaz, este partener cu Lukoil într-un proiect în zona Mării Negre, avem apoi sutele de companii care livrează în reţelele lor diferite mărfuri şi aceasta probabil că ar fi ultima variantă.

Ea este într-o anumită dinamică, un grup de lucru lucrează pe aceste aspecte, dar haideţi să vedem săptămâna viitoare ce decizii se iau la nivel global, în principal de către Statele Unite, dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată cu o perioadă de timp”, a spus Bolojan la Euronews România, potrivit Agerpres.



Şeful Executivului spune că nu ar trebui ca această problemă să ducă la o creştere a preţului la carburanţi.

„Nu ar trebui să avem astfel de situaţii, pentru că rafinăria, să spunem, care este a Lukoil în România, este în momentul de faţă oprită, deci nu lucrează, iar ponderea Lukoil este importantă, dar nu de natură a crea nişte probleme majore. Oricum, aceste perturbaţii, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, perturbă anumite pieţe din regiune. Sunt alte ţări, cum este Bulgaria, în care ponderea Lukoil este mult mai mare, inclusiv în zona Republicii Moldova, şi ăsta a fost şi astăzi un subiect pe care l-am discutat cu premierul Moldovei, cu domnul Munteanu”, a adăugat şeful Guvernului.

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunţat în 22 octombrie sancţiuni împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns la „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei în ceea ce priveşte un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina”.

Cele două companii erau deja sancţionate de SUA, dar de data aceasta sancţiunile au fost extinse şi asupra filialelor şi companiilor afiliate, la care deţin o participaţie mai mare de 50%, direct sau indirect.

Editor : Ș.R.