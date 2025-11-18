Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a explicat, marţi, de ce în raportul Inspectoratului General al Poliţiei Române privind violenţa domestică au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului, mai multe sesizări, dar numărul dosarelor penale este în scădere. În momentul când fac verificările în teren, poliţiştii stabilesc dacă sesizarea este a unor fapte penale sau dacă sunt doar neînţelegeri în familie, menţionând că au fost şi situaţii când nu s-au confirmat acele sesizări.

Bogdan Despescu a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, de ce au fost înregistrate mai puţine dosare penale privind cazurile de violenţă domestică, în primele zece luni ale anului, în condiţiile în care numărul sesizărilor a fost cu 2.000 mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Noi vorbim de sesizări, pe diferite căi, cele mai multe prin 112 şi nu vorbim de sesizări cu caracter penal. Vorbim de aspecte care ţin de, poate, neînţelegeri în familie, poate de ameninţări în familie, poate de un scandal în familie care nu îmbracă latura penală. Cu ocazia verificărilor în teren, se stabileşte dacă sesizarea care face obiectul apelului se confirmă, că au fost şi situaţii de acest gen, şi dacă această sesizare îmbracă forma penalului. Iată că din analiza efectuată de IGPR, situaţia se prezintă, după cum aţi spus şi dumneavoastră, mai multe sesizări în care am fost solicitaţi să intervenim, dar mai puţine dosare penale. La faţa locului, faptele constatate nu au fost de natură penală, care să ne oblige să întocmim dosare penale”, a explicat secretarul de stat.

Adjunctul şefului Poliţiei Române, Eduard Miriţescu, a anunţat, luni, că, în primele 10 luni ale anului, poliţiştii au intervenit la peste 113.000 de semnalări în contextul violenţei domestice cu două mii mai multe faţă de perioada similară din 2024.

”În primele 10 luni ale anului 2025, poliţiştii au intervenit la 113.144 (cu 2.115 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut) de semnalări în contextul violenţei domestice, dintre care 54.996 în mediul urban şi 58.148 în mediul rural. La nivel naţional, în această perioadă, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenţei domestice a scăzut cu 19,4% (-9.816 fapte) faţă de perioada similară a anului 2024 (de la 50.614 la 40.798 de fapte)”, a declarat Eduard Miriţescu, luni, într-o conferinţă de presă.

