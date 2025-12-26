Live TV

Video Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini, bară la bară, în drum spre pârtii

masini la coada
Foto: Captură video Digi24

Aglomerația din marile orașe s-a mutat la munte de Crăciun. Mașinile sunt bară la bară pe drumurile spre pârtii, iar la intrarea în stațiunea Rânca, din județul Gorj, traficul este aproape blocat. Mii de turiști încearcă să ajungă pe pârtia deschisă și să profite de zăpada proaspătă.

Este trafic intens pe drumurile care duc spre stațiunile montane din România. Circulația se desfășoară cu dificultate, întrucât mulți turiști urcă spre pârtii, în timp ce alții se întorc către casă.

Echipaje de poliție sunt prezente în zonă și dirijează traficul, însă este de așteptat ca valorile ridicate de trafic să se mențină. Zăpada proaspătă continuă să atragă tot mai mulți turiști la munte, iar recomandarea pentru șoferi este să își ia o marjă de timp pentru drum.

Coloana de mașini se întinde pe o distanță considerabilă, iar timpul petrecut în trafic este mai mare decât cel de deplasare efectivă. Problemele sunt amplificate de numărul insuficient al locurilor de parcare din stațiuni.

În zonă lipsesc trotuarele, astfel că turiștii sunt nevoiți să circule pe marginea drumului. Mașinile îi ocolesc cu dificultate, ceea ce încetinește suplimentar traficul și îngreunează fluidizarea circulației.

