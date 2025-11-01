Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, sâmbătă, că persoanele şi familiile cu venituri mici pot beneficia şi în acest sezon de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, iar cererile se depun la sediul primăriilor din localităţile de domiciliu. Plăţile se vor face începând din luna decembrie.

„Familiile şi persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului”, a transmis, sâmbătă, Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, cererile se depun la primăria localităţii de domiciliu, iar formularele pot fi obţinute de la sediul primăriei sau descărcate de pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a precizat că persoanele vulnerabile pot beneficia de:

ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026;

suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului.

„Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este acordat în baza dispoziţiei primarului şi se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăţi, conform cererii, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoana singură. Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depunela primăria primăria localităţii pe raza careia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primărieisau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti”, a precizat ANPIS, într-un comunicat de presă.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va efectua plăţile pentru acest beneficiu social prin intermediul agenţiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

Pentru sezonul rece trecut, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a efectuat plata a 2 milioane de ajutoare şi suplimente, aferente tuturor surselor de încălzire utilizate de populaţie însumând aproximativ 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare şi suplimente au fost acordate pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri (peste 1,5 milioane ajutoare, aproximativ 911 milioane lei), urmate de gaze naturale (peste 160.000 ajutoare, aproximativ 35 milioane lei), energie electrică (peste 270.000 ajutoare, aproximativ 76 milioane lei) şi energie termică (aproximativ 38.000 ajutoare, aproximativ 10 milioane lei).

Pe ultimele patru sezoane reci (2021–2024), numărul total de ajutoare şi suplimente plătite, conform Legii nr. 226/2021, a depăşit 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

