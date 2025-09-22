Cum să furi o firmă cu aprobare de la Registrul Comerțului. „Mutu de la Craiova” s-a lansat în afaceri internaționale cu ajutorul ANAF

Site-ul de investigații Recorder.ro a descoperit încă patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, care au fost validate de ANAF, după ce recent a făcut dezvăluiri despre cea mai mare astfel de firmă, cu sediul declarat într-o toaletă publică din Bucrești.

Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puțin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant, susține Recorder, care mai arată că firmele par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența autorităților fiscale.

Jurnaliștii arată că o firmă înființată în 2008, dar cu activitatea suspendată între timp, a fost reactivată în 2023, fără ca proprietarii ei reali să bănuiască ceva. Registrul Comerțului, biroul teritorial București, a primit pe e-mail mai multe solicitări în numele firmei Runic Media SRL de la adresa de e-mail „mutudelacraiova@gmail.com” și a dat curs solicitărilor, fără să aibă nicio suspiciune.

Registrul Comerțului a aprobat cesiunea firmei redenumirea ei, la fel ca în cazul precedent.

Întrebați de ce nu fac verificări când primesc o solicitare de schimbare a asociaților unei firme, reprezentanții Registrului au spus că nu le permite legea: „În privința unei eventuale contactări directe a fondatorului firmei pentru confirmarea actelor depuse pe numele său, prevederile legale incidente în materia înregistrărilor în registrul comerțului nu prevăd o astfel de procedură”.

Odată validată de Registrul Comerțului, firma redenumită a depus la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, care indicau venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro.

ANAF a validat bilanțurile fictive fără niciun semn de întrebare și i-a acordat firmei cod de TVA, un pas prin care societatea putea face importuri din străinătate.

Editor : B.P.