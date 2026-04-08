Cum va circula metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026

Metrorex anunţă, miercuri, programul circulaţiei trenurilor de metrou pentru perioada Sărbătorilor Pascale.

Astfel, în perioada 10 - 13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

„În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, pentru evitarea oricăror evenimente nedorite, accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse etc) este „strict interzis”.

Editor : C.S.