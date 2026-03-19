Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit la Digi24 despre evoluția prețurilor la carburanți. Acesta a afirmat că dacă războiul din Iran s-a opri brusc „mâine”, prețul motorinei tot nu ar scădea sub 9 lei/litru până la finalul anului. În plus, conform unor calcule, la buget, datorită scumpirilor, doar din TVA ar intra 500 de milioane de euro, față de ce era prognozat la începutul anului. Tocmai de aceea, o parte din bani pot fi returnați consumatorilor prin reducerea taxei, subliniază acesta. Președintele Asociației Energia Inteligentă a ținut să precizeze că agricultura va fi cea mai afectată de creșterea prețului la motorină.

„Astăzi am studiat un scenariu, un scenariu ipotetic, teoretic și foarte puțin probabil, dar totuși am vrut să vedem care sunt consecințele - ce s-ar întâmpla dacă mâine brusc s-ar opri războiul și brusc ar fi reluate toate activitățile prin strâmtoarea Ormuz, tot ce este blocat astăzi în lume. Și am constatat că ar fi existat în scenariul acesta o creștere în următoarele trei săptămâni a prețului, adică n-ar scădea prețul imediat, după care am intra într-o scădere a prețurilor, dar cu toate astea n-am ajunge sub 9 lei până la sfârșitul anului. Acest aspect arată că ideea care este vehiculată, că poate cumva este doar o acțiune care va trece și va fi rezolvată de la sine, nu stă în picioare pur și simplu în momentul de față, și ca atare momentul așteptării a trecut, e nevoie să trecem la acțiune, să trecem la a activa diversele etape de protejare a diverselor elemente”, a afirmat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

500 de milioane de euro din TVA, la buget, față de ce era prognozat la începutul anului

„Noi am propus un plan, în parte l-am mai și discutat împreună, un plan care pleacă de la ceea ce înseamnă niște surse care nu erau prinse în buget, și discutăm, de exemplu, de creșterile de TVA. Doar din creșterea de TVA a motorinei, pe scenariu pe care l-am prezentat astăzi, adică oprirea războiului și pur și simplu să spunem renormalizarea lucrurilor, am calculat că există un plus de 500 de milioane de euro din TVA față de ceea ce era prețul motorinei la începutul anului”, a explicat acesta.

„Cu siguranță, scenariul pe care îl vom avea în realitate va aduce mult mai mulți bani la bugetul de stat din ceea ce înseamnă diferența de venituri, ca urmare a creșterii prețului exclusiv din TVA-ul la produsele petroliere. Și atunci cred că acești bani pot să fie returnați consumatorilor, sub forma unor reduceri de accize în viitor, ceea ce nu ar afecta bugetul de stat. În scenariul pe care l-am pregătit noi, ar fi suficient cât să ne întoarcem la un preț, care estimăm că s-ar stabiliza undeva la 8,5 - 8,7 lei pe litru la motorină și undeva la 8,3 - 8,4 lei pe litru la benzină. În același timp, scenariile mai normale, să zicem, sau mai aproape de probabilitate a ceea ce s-ar întâmpla, ar aduce mult mai mulți bani din TVA, și ca atare, compensarea ar putea să fie suplimentară”, a adăugat Dumitru Chisăliță.

Agricultura, cea mai afectată

„În același timp, într-o altă analiză care am făcut-o, spunem în continuare că agricultura este cea mai afectată. Este o veste pe care trebuie să le-o dăm, o informație pe care trebuie să le-o dăm celor de acasă. În cazul transportatorilor, guvernul deja luase acea măsură legată de un stimulent de o sumă de bani pe litru, care va fi dată transportatorilor și în cazul agricultorilor. Astăzi, prin hotărâre de guvern, s-a întâmplat același lucru. Deci, în agricultură și pentru transportatori, executivul încearcă, deși sumele par mici, să îi ajute pe cei care activează în mediul privat.

„S-au dat 0,20 RON, pentru că 0,65 RON veneau de anul trecut ca și subvenție, în condițiile în care prețul, doar în această perioadă, a crescut cu undeva 1,2 - 1,3 lei per litru, la motorină și 1,6 lei, dacă plecăm de la începutul anului, adică 20 de bani raportat la 1,6 lei, suma ar însemna o proporție foarte, foarte mică. Noi am calculat, dintre toate ajutoarele care sunt în Europa, date de diverse rețele, ar fi cea mai mică sumă, cea mai mică subvenție care s-a acordat din toate țările din Uniunea Europeană, dar într-adevăr, cred că abordarea este bună, cred că nu putem să dăm la toată lumea dintr-o dată, pentru că nu sunt resurse bănești pentru toată lumea. Lucrurile trebuie să fie direcționate în prima fază către cele mai afectate sectoare”, a mai spus Președintele Asociației Energia Inteligentă.

Din punctul meu de vedere, agricultura e mai afectată decât transportatorii, dar, mă rog, și transporturile s-ar găsi pe locul doi în acea zonă, dar peste nivelul de 10 lei pe litru din păcate, ajungem într-o zonă critică. Or, în acel moment cred că trebuie să înțelegem că pierdem mult mai mult dacă nu intervenim acum până la sfârșitul anului, decât dacă la momentul de față nu facem nimic.

„Pe trendurile pe care le-am calculat în finele lunii, adică la finele săptămânii viitoare, ar trebui să sărim de pragul de 10 lei pe litru la motorina standard, ca și preț mediu. E foarte posibil ca în unele benzinării, încă de la începutul săptămânii, să vedem prețuri de 10 lei, dar ca și preț mediu pe România și pe diverși furnizori de motorină și benzină, noi ne așteptăm ca la sfârșitul lunii să se întâmple acest lucru. În același timp, considerăm că în continuare tendința este de creștere a prețului, pentru că încet-încet în țară ajunge motorină care deja intră cu prețurile de după începutul războiului, adică prețuri mult mai mari decât le aveam, cele din luna ianuarie și februarie. Asta înseamnă că vom avea un puseu până la mijlocul lunii aprilie, cel puțin deocamdată, pe datele acestea și de acolo încolo”.

„Analizele pesimiste aș prefera să nu le prezint”

„Deja scenariile de la jumătate lunii aprilie se despart în analizele noastre. Scenariul optimist pe care l-am prezentat astăzi în ceea ce privește încheierea războiul, o reluare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz, reluarea fluxurilor de țiței și motorină și care până la sfârșitul anului ne-ar putea duce undeva la un preț în jur de 9 lei pe litru și motorină. Cele pesimiste aș prefera să nu le prezint, pentru că eu cred că e bine să rămânem încă într-un ton optimist”, a completat acesta.

Invitat să analizeze cele două măsuri aduse în discuție până acum, adică limitarea, respectiv plafonarea marjei benzinarilor, Dumitru Chisăliță a afirmat că „este o măsură care, din punctul meu de vedere, este de luat în considerare, dar nu în momentul de față. Cred că în momentul de față ar avea un impact nu foarte bun. De ce? Pentru că dacă vii cu o singură marjă, întotdeauna îi favorizezi pe cei mari și defavorizezi pe cei mici. Nu există o marjă care să răspundă la fel. Pentru un consorțiu mare care are o abordare integrată - rafinării, distribuție, stocare față de o singură benzinărie, este necesar un lanț mic de benzinării care nu are această capacitate. Pentru primii, probabil mari, ar fi mai mare decât normalul, pentru ceilalți ar fi mai mică și ar falimenta. Nu cred că în momentul de față este oportun, dar cred că se poate aplica la un moment dat”.

„Cred că este măsura cea mai bună care se poate aplica. O parte din această flexibilitate se poate deduce și din creșterile de venituri la bugetul de stat din TVA. Asta înseamnă că, pe de o parte, avem o neutralitate fiscală, pe de altă parte avem o adaptabilitate continuă la tot ce se va întâmpla de acuma încolo la nivel mondial și în România”, a conchis Chisăliță.

