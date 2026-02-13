Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor din Bucureşti. Focul a izbucnit de la o maşină electrică, două persoane fiind surprinse în interior. O femeie de 51 de ani a murit, iar un bărbat de 56 a reuşit să iasă şi a primit îngrijiri medicale, fiind apoi transportat la spital.

Tragedia a avut loc în Sectorul 6 al Capitalei. Mașina era în mers în momentul în care au izbucnit flăcările. Este vorba despre o mașină mică, electrică, cu două locuri, dar un loc în față și un loc în spate. La volan era bărbatul în vârstă de 56 de ani, iar în spate era soția acestuia, în vârstă de 51 de ani, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Când au izbucnit flăcările, bărbatul s-a speriat și a tras pe dreapta lângă alte mașini parcate. A încercat să își salveze soția, însă era nevoie să tragă scaunul șoferului în față. Nu a reușit acest lucru, deoarece flăcările s-au extins în doar câteva secunde. Inclusiv el a fost rănit și dus la la spital. Din păcate, femeia a a murit.

Flăcările s-au extins la alte trei mașini care au fost distruse de incendiul propagat. Pompierii au ajuns destul de repede și au reușit să stingă flăcările, dar nu au mai putut să facă nimic pentru femeia care rămăsese blocată în vehicul.

Starea bărbatului este una bună. El este conștient și va rămâne internat în spital pentru mai multe săptămâni. A fost transportat la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni cu arsuri grave.

Pompierii s-au luptat cu flăcările extrem de puternice zeci de minute, din cauza bateriei mașinii electrice, care a trebuit să fie stinsă și răcită pentru ca salvatorii să recupereze corpul femeii carbonizate. Din imagini se vede că din mașina a mai rămas doar scheletul caroseriei, iar celelalte autovehicule sunt grav afectate de flăcări.

Criminaliștii fac cercetări, strâng probe ca să aibă o imagine cât mai clară despre modul în care s-a petrecut această tragedie. Evident, principala ipoteză este cea a unei defecțiuni tehnice la mașina electrică.

După ce se vor încheia aceste cercetări, cei care au avut mașinile distruse vor încerca să-și recupereze paguba prin intermediul firmelor de asigurări.

Alerta de incendiu s-a dat pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. Oamenii din zonă au sărit în ajutor, dar flăcările s-au extins în câteva secunde și la alte trei mașini.

Au fost câteva secunde care au făcut diferența între viață și moarte. Femeia nu a mai putut fi salvată.

Pompierii trebuie să stabilească acum de la ce a pornit incendiul.

Editor : Liviu Cojan