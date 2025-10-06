Video Diana Șoșoacă și fostul soț, citați la Parchetul General. Șefa SOS este acuzată de 11 infracțiuni
Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, este așteptată astăzi, în jurul orei 12:00, la Parchetul General, unde a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar complex, în care este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului. În același dosar urmează să fie audiat și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă.