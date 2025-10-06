Live TV

Video Diana Șoșoacă și fostul soț, citați la Parchetul General. Șefa SOS este acuzată de 11 infracțiuni

Data publicării:
Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, este așteptată astăzi, în jurul orei 12:00, la Parchetul General, unde a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar complex, în care este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului. În același dosar urmează să fie audiat și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă.

Șoșoacă a fost citată și în urmă cu două săptămâni, însă nu s-a prezentat la audiere, motivând că era plecată în străinătate. În lipsa ei, procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei, pentru a putea continua ancheta.

La revenirea în țară, lidera partidului SOS România s-a declarat „revoltată” de acuzațiile care i se aduc, susținând că acestea ar reprezenta „o încercare de intimidare și reducere la tăcere”.

Potrivit anchetatorilor, pe lista infracțiunilor pentru care este cercetată se află și ultraj, promovarea ideilor fasciste și cultul persoanelor vinovate de genocid și crime de război.

De-a lungul timpului, Diana Șoșoacă a făcut numeroase declarații publice în care l-a elogiat pe Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare, dar și pe Nicolae Ceaușescu.

Astăzi, la Parchetul General este așteptat și fostul soț al europarlamentarei, Silvestru Șoșoacă, care urmează să fie audiat în același dosar.

