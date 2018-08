Diaspora se întoarce în țările de adopție. Cât se așteaptă în vămi

Chiar și o oră şi jumătate de au așteptat cei care au vrut să iasă din țară prin punctul de trecere a frontierei de la Nădlac II. Cei mai mulţi au fost români care și-au petrecut vacanța acasă. Printre ei, și câțiva participanți la protestul diasporei de săptămâna trecută.

- Ați fost la protest?

- Am fost.

- Ați fost la București la protest?

- Și cred ca mai bine stateam acasă.

- V-a dezamăgit?

- Tare.

- Din ce cauză?

- Hoția-i mare. Eu vreau un viitor mai bun, dar dacă ăștia-s la putere nu pot sa fac nimic.

Unii dintre românii care nu au reușit sa ajungă la manifestația din Capitală spun că i-au susținut de acasă pe participanți.

- Nu am putut ajunge, dar am fost cu sufletul alături de ei și suntem cu totul de acord cu protestul care a fost. Soluția - să dispara hoții aștia care-s la putere acuma.

- Dacă ar disparea, v-ați gândi sa reveniți în țara?

- Este greu, sigur ca ne gândim să revenim, dar, deocamdata, nu. Practic, imposibil.

Politiștii de frontieră de la Nadlac II lucrează cu efective sporite și sunt 7 artere deschise pe ambele sensuri. Chiar și așa, oamenii au fost nevoiți să rabde chiar și aproape două ore ca să treaca granița. S-au consolat, însă, cu amintirea vacanței petrecute alături de familie.

- Am fost în concediu, în casa noastră, în Romania.

- Și cum a fost?

- Foarte frumos.

- Am fost pe acasă, am văzut Blajul, Sibiul, am petrecut trei săptămâni și acum ne-ntoarcem acasă.

- Am fost la Sighișoara la părinți și la Marea Neagră.

În ultimele 24 de ore, peste 12.000 de persoane și 4.500 de autoturisme au tranzitat punctul de trecere a frontierei Nadlac II, iar valori ridicate de trafic vor fi și în zilele următoare, spun politiștii de frontieră. Aceștia le recomandă șoferilor să aleagă punctele mai puțin aglomerate de la Turnu și Vărșand.

Etichete:

,

,

,

,