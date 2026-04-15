Peskov susține că SUA au respins propunerea Rusiei de a prelua stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului: „Ar fi fost o decizie bună”

Uzina de la Natanz este cea mai importantă instalație de îmbogățire a uraniului din Iran. Sursa foto: Profimedia Images

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat miercuri că Statele Unite au respins propunerea Rusiei ca aceasta să preia întregul stoc de uraniu îmbogățit al Iranului, ca măsură menită să contribuie la soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Rusia a propus pentru prima dată în luna iunie a anului trecut să preia controlul asupra stocului de uraniu al Iranului, însă nu s-a întreprins nicio acțiune în acest sens. Conform relatărilor din presă, Rusia a reînnoit propunerea în această săptămână.

„Rusia era pregătită să accepte uraniul îmbogățit al Iranului pe teritoriul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru canalul de televiziune indian India Today, potrivit agenției de știri de stat RIA.

„Aceasta ar fi fost o decizie bună. Dar, din păcate, partea americană a respins această propunere.”

Presa americană a citat surse care afirmau că administrația președintelui american Donald Trump a respins propunerea. La rândul său, Iranul a declarat că orice decizie va depinde de capacitatea sa de a ajunge la un acord cu SUA, inclusiv în ceea ce privește programul său nuclear.

SUA au invocat stocul de uraniu îmbogățit al Iranului – și posibilitatea ca acesta să poată obține o armă nucleară – ca motive pentru atacurile sale asupra Iranului.

Un viceministru rus al afacerilor externe a sugerat anul trecut că Rusia era dispusă să preia stocul din Iran și să-l transforme în combustibil pentru reactoare civile, pentru a contribui la facilitarea negocierilor.

