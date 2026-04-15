Alexandru Nazare: Parteneriatul cu US Exim Bank este esenţial pentru a transforma proiectele mari în investiţii concrete

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat la Washington cu conducerea US Exim Bank despre finanţarea unor noi proiecte strategice în energie şi infrastructură, vizând accelerarea investiţiilor şi consolidarea rolului României în securitatea energetică regională.

„O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuţiilor începute anul trecut, privind finanţarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuţiilor confirmă că România este considerată un partener serios şi predictibil, iar oportunităţile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană", a scris, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, discuţiile au vizat în principal accelerarea proiectelor existente şi lansarea unor noi investiţii majore în energie.

„Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute şi pregătirea unor noi investiţii majore, în special în domeniul energiei - un sector esenţial pentru securitatea economică a României şi a întregii regiuni”, a transmis el.

De asemenea, ministrul a subliniat că au fost reconfirmate direcţiile prioritare, respectiv continuarea finanţării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităţilor existente şi dezvoltarea de noi capacităţi; dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională; sprijin pentru investiţii în infrastructură şi industrie, prin mecanisme de garantare şi finanţare oferite de partea americană; identificarea de noi instrumente de finanţare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici.

„Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă: energie mai sigură şi mai accesibilă pentru populaţie şi economie, stabilitate economică pe termen lung şi poziţionarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucţiei Ucrainei şi al dezvoltării regiunii Mării Negre. Am subliniat în discuţii că România are astăzi o abordare pragmatică şi orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituţii precum US Exim Bank este esenţial pentru a transforma proiectele mari în investiţii concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanţare reală şi proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid şi să producă rezultate vizibile pentru economie”, a mai scris Nazare pe pagina de socializare.

Ministrul Finanţelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 - 20 aprilie 2026.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Guvernul, discuții cu Pfizer să transforme cele 600 de milioane euro pe care trebuie să le plătească companiei în medicamente inovative
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru au avut la Washington discuții cu președintele World Bank Group, Ajay Banga,
România caută investiții strategice la Washington: energia nucleară și infrastructura, pe agenda Băncii Mondiale
bogdan ivan in SUA
Bogdan Ivan, discuții la Washington pentru finanțarea proiectelor energetice strategice ale României
alexandru nazare
Ministrul Finanțelor: Prezenţa României la Washington, tot mai importantă. Care sunt obiectivele vizitei
bogdan ivan banca mondiala washington
Bogdan Ivan, vizită oficială în SUA: Obiectivul meu e clar, România să fie prima ţară din lume în care BM finanţează energia nucleară
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății
De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Casa Albă: SUA nu au cerut...
trump iisus
O ambasadă a Iranului îl ironizează pe Donald Trump cu un videoclip...
Peter Magyar Meets Hungarian President, Budapest, Hungary - 15 Apr 2026
„Viaţa e cel mai mare regizor”. În timp ce vizita palatul...
Ultimele știri
Concedieri masive la Snapchat. Inteligența artificială va înlocui o parte din personal
Peskov susține că SUA au respins propunerea Rusiei de a prelua stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului: „Ar fi fost o decizie bună”
Trump critică din nou politica energetică a Marii Britanii şi cere exploatarea petrolului din Marea Nordului: „Este absolut nebunesc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Fanatik.ro
Gabi Tamaș și-a ieșit din minți la Survivor România. Fostul fotbalist a cerut să plece din competiție
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Pleacă Kelemen Hunor din fruntea UDMR după victoria lui Peter Magyar? Ce urmărește, de fapt, noul lider de la...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...