Alexandru Nazare: Parteneriatul cu US Exim Bank este esenţial pentru a transforma proiectele mari în investiţii concrete

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat la Washington cu conducerea US Exim Bank despre finanţarea unor noi proiecte strategice în energie şi infrastructură, vizând accelerarea investiţiilor şi consolidarea rolului României în securitatea energetică regională.

„O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuţiilor începute anul trecut, privind finanţarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuţiilor confirmă că România este considerată un partener serios şi predictibil, iar oportunităţile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană", a scris, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, discuţiile au vizat în principal accelerarea proiectelor existente şi lansarea unor noi investiţii majore în energie.

„Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute şi pregătirea unor noi investiţii majore, în special în domeniul energiei - un sector esenţial pentru securitatea economică a României şi a întregii regiuni”, a transmis el.

De asemenea, ministrul a subliniat că au fost reconfirmate direcţiile prioritare, respectiv continuarea finanţării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităţilor existente şi dezvoltarea de noi capacităţi; dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională; sprijin pentru investiţii în infrastructură şi industrie, prin mecanisme de garantare şi finanţare oferite de partea americană; identificarea de noi instrumente de finanţare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici.

„Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă: energie mai sigură şi mai accesibilă pentru populaţie şi economie, stabilitate economică pe termen lung şi poziţionarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucţiei Ucrainei şi al dezvoltării regiunii Mării Negre. Am subliniat în discuţii că România are astăzi o abordare pragmatică şi orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituţii precum US Exim Bank este esenţial pentru a transforma proiectele mari în investiţii concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanţare reală şi proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid şi să producă rezultate vizibile pentru economie”, a mai scris Nazare pe pagina de socializare.

Ministrul Finanţelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 - 20 aprilie 2026.

